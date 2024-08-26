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Официальный курс евро ЦБ впервые с октября 2023 года превысил 102 рубля

Официальный курс евро ЦБ впервые с октября 2023 года превысил 102 рубля - 26.08.2024, ПРАЙМ

Официальный курс евро ЦБ впервые с октября 2023 года превысил 102 рубля

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 8,84 копейки, до 11,6863 рубля, курс доллара вырос на 17,33 копейки, до 91,7745... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T17:54+0300

2024-08-26T17:54+0300

2024-08-26T17:58+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 8,84 копейки, до 11,6863 рубля, курс доллара вырос на 17,33 копейки, до 91,7745 рубля, курс евро - на 88,02 копейки, до 102,4927 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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