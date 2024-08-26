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Цена на нефть сохраняет темпы роста на 2,5% на новостях из Ливии - 26.08.2024, ПРАЙМ
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Цена на нефть сохраняет темпы роста на 2,5% на новостях из Ливии
Цена на нефть сохраняет темпы роста на 2,5% на новостях из Ливии - 26.08.2024, ПРАЙМ
Цена на нефть сохраняет темпы роста на 2,5% на новостях из Ливии
Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут более чем на 2%, сохраняя дневные темпы роста, после объявления властями на востоке Ливии форс-мажора на всех | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T18:23+0300
2024-08-26T18:24+0300
рынки
нефть
мировой спрос на нефть
ливия
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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут более чем на 2%, сохраняя дневные темпы роста, после объявления властями на востоке Ливии форс-мажора на всех месторождениях, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.09 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,52%, до 80,12 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов Brent — на 2,62%, до 81,09 доллара. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожают на 3,19%, до 77,2 доллара. Ранее в понедельник правительство на востоке Ливии заявило о приостановке добычи и экспорта нефти в связи с форс-мажором на всех месторождениях. Ожидания снижения поставок на рынок поддерживают рост нефтяных котировок. "Это "реальные" баррели, которые могут быть потеряны, так что это приведет к сокращению физического рынка, пока это будет продолжаться", — приводит агентство Блумберг мнение сырьевого стратега UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo). Он также добавил, что будет сложно прогнозировать, сколько эта ситуация будет продолжаться. Трейдеры также продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, поскольку эскалация там тоже может повлиять на поставки нефти. Ранее представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что ливанское движение "Хезболлах" запустило утром в воскресенье около 230 ракет и более 20 беспилотников по северу Израиля.
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рынки, нефть, мировой спрос на нефть, ливия
Рынки, Нефть, мировой спрос на нефть, ЛИВИЯ
18:23 26.08.2024 (обновлено: 18:24 26.08.2024)
 
Цена на нефть сохраняет темпы роста на 2,5% на новостях из Ливии

Мировые цены на нефть сохраняют темпы роста на 2,5% на новостях из Ливии

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут более чем на 2%, сохраняя дневные темпы роста, после объявления властями на востоке Ливии форс-мажора на всех месторождениях, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 18.09 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,52%, до 80,12 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов Brent — на 2,62%, до 81,09 доллара. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожают на 3,19%, до 77,2 доллара.
Ранее в понедельник правительство на востоке Ливии заявило о приостановке добычи и экспорта нефти в связи с форс-мажором на всех месторождениях. Ожидания снижения поставок на рынок поддерживают рост нефтяных котировок.
"Это "реальные" баррели, которые могут быть потеряны, так что это приведет к сокращению физического рынка, пока это будет продолжаться", — приводит агентство Блумберг мнение сырьевого стратега UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo). Он также добавил, что будет сложно прогнозировать, сколько эта ситуация будет продолжаться.
Трейдеры также продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, поскольку эскалация там тоже может повлиять на поставки нефти. Ранее представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что ливанское движение "Хезболлах" запустило утром в воскресенье около 230 ракет и более 20 беспилотников по северу Израиля.
 
РынкиНефтьмировой спрос на нефтьЛИВИЯ
 
 
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