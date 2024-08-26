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Будет совсем несладко. Что подорожает с начала осени
Будет совсем несладко. Что подорожает с начала осени - 26.08.2024, ПРАЙМ
Будет совсем несладко. Что подорожает с начала осени
В России с приходом осени подорожают продукты питания и алкоголь. Об этом рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T02:02+0300
2024-08-26T02:02+0300
2024-08-26T02:02+0300
продовольствие
продукты
ягоды
яблоки
инфляция
инфляция в россии
кондитерские изделия
имбирь
кофе
какао
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. В России с приходом осени подорожают продукты питания и алкоголь. Об этом рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.По данным издания "Коммерсант", высокая инфляция, дорогие кредиты, растущие расходы на логистику, персонал, упаковку и сырье привели к очередному витку массового пересмотра производителями продуктов питания закупочных цен для ритейлеров. Компании рассчитывают увеличить стоимость ассортимента на 5–40%, заметнее всего — кондитерских изделий.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПо словам Лебединской, из-за неурожая “технических” яблок и ягод могут подорожать плодово-ягодные напитки в том числе сидр, соки и вся прочая продукция, в основе которой лежит яблочное сырье. Сентябрьские поставки фрукта уже идут по 18,5-20 рублей за кило, что, по оценкам экономиста, на 45-60% выше прошлогодних цен.“Сезонного снижения цен на фрукты, кроме бахчевых, в сентябре ждать не приходится”, - замечает эксперт. При этом зерновые и масличные культуры не подорожают - напротив, в сезон сбора урожая цены могут снизиться.Список товаров “зоны риска” могут пополнить имбирь, кофе и какао. О корректировке прайс-листа уже заявили многие производители кондитерских изделий, в том числе компания Mars. С 9 сентября шоколадные плитки "Коркунов" и Dove подорожают на 19%, маленькие батончики Snickers и Milky Way — на 13%. Взлетят цены и на продукцию ООО "Риттер Спорт Шоколад". Закупочный прайс на линейку Extra Cacao вырастет на 40% уже к 1 сентября.По словам Лебединской, остается открытым вопрос импорта чая, специй, фруктов и многого другого. Здесь многое будет зависеть от мировых цен и ситуации с логистикой.О подорожании рыбы судить пока рано - регионы значительно отличаются по объемам вылова. Однако в целом ситуация стабилизировалась и уже можно не опасаться пиковых скачков цен, считает она.Не все однозначно с алкоголем. В сентябре-августе на прилавок выйдет продукция с майским акцизом. До этого шли более ранние поставки, в которых повышение акциза на вино и шампанское учтено не было. Кроме того, в середине августа Росспиртпром сообщил о повышении цен на спирт с 1 сентября почти на 9%, что может привести к аналогичному повышением цены на водку бюджетных сортов. СМИ писали и о возможном подорожании пива в среднем на 10%. Это объясняют ростом издержек и проблемами с логистикой. Впрочем, импортное пиво может вырасти в цене еще сильнее, если на него повысят пошлины, заключила экономист.
https://1prime.ru/20240815/podorozhanie-850904176.html
https://1prime.ru/20240809/pivo-850773809.html
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продовольствие, продукты, ягоды, яблоки, инфляция, инфляция в россии, кондитерские изделия, имбирь, кофе, какао, алкоголь, эксклюзив
продовольствие, продукты, ягоды, яблоки, инфляция, инфляция в России, кондитерские изделия, имбирь, кофе, какао, алкоголь, Эксклюзив
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. В России с приходом осени подорожают продукты питания и алкоголь. Об этом рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.
По данным издания "Коммерсант"
, высокая инфляция, дорогие кредиты, растущие расходы на логистику, персонал, упаковку и сырье привели к очередному витку массового пересмотра производителями продуктов питания закупочных цен для ритейлеров. Компании рассчитывают увеличить стоимость ассортимента на 5–40%, заметнее всего — кондитерских изделий.
По словам Лебединской, из-за неурожая “технических” яблок и ягод могут подорожать плодово-ягодные напитки в том числе сидр, соки и вся прочая продукция, в основе которой лежит яблочное сырье. Сентябрьские поставки фрукта уже идут по 18,5-20 рублей за кило, что, по оценкам экономиста, на 45-60% выше прошлогодних цен.
“Сезонного снижения цен на фрукты, кроме бахчевых, в сентябре ждать не приходится”, - замечает эксперт. При этом зерновые и масличные культуры не подорожают - напротив, в сезон сбора урожая цены могут снизиться.
Список товаров “зоны риска” могут пополнить имбирь, кофе и какао. О корректировке прайс-листа уже заявили многие производители кондитерских изделий, в том числе компания Mars. С 9 сентября шоколадные плитки "Коркунов" и Dove подорожают на 19%, маленькие батончики Snickers и Milky Way — на 13%. Взлетят цены и на продукцию ООО "Риттер Спорт Шоколад". Закупочный прайс на линейку Extra Cacao вырастет на 40% уже к 1 сентября.
Россиян предупредили о подорожании продуктов питания
По словам Лебединской, остается открытым вопрос импорта чая, специй, фруктов и многого другого. Здесь многое будет зависеть от мировых цен и ситуации с логистикой.
О подорожании рыбы судить пока рано - регионы значительно отличаются по объемам вылова. Однако в целом ситуация стабилизировалась и уже можно не опасаться пиковых скачков цен, считает она.
Не все однозначно с алкоголем. В сентябре-августе на прилавок выйдет продукция с майским акцизом. До этого шли более ранние поставки, в которых повышение акциза на вино и шампанское учтено не было.
Кроме того, в середине августа Росспиртпром сообщил о повышении цен на спирт с 1 сентября почти на 9%, что может привести к аналогичному повышением цены на водку бюджетных сортов. СМИ писали и о возможном подорожании пива в среднем на 10%. Это объясняют ростом издержек и проблемами с логистикой. Впрочем, импортное пиво может вырасти в цене еще сильнее, если на него повысят пошлины, заключила экономист.
Россиян предупредили о возможном подорожании пива и назвали альтернативу