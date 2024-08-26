https://1prime.ru/20240826/peskov-851125122.html

В Кремле пообещали "обязательный ответ" на атаку ВСУ в Курской области

В Кремле пообещали "обязательный ответ" на атаку ВСУ в Курской области - 26.08.2024, ПРАЙМ

В Кремле пообещали "обязательный ответ" на атаку ВСУ в Курской области

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова о принятом президентом РФ "решении по... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T12:45+0300

2024-08-26T12:45+0300

2024-08-26T12:47+0300

россия

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дмитрий песков

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова о принятом президентом РФ "решении по ответу на нападение ВСУ"."Здесь речь не идет об отдельном решении, разумеется, подобные враждебные действия они не могут остаться без соответствующего ответа. Ответ обязательно будет", - отметил Песков.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено. Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности жителей введен режим контртеррористической операции.

https://1prime.ru/20240826/vsu-851121929.html

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