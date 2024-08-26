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В Кремле пообещали "обязательный ответ" на атаку ВСУ в Курской области
В Кремле пообещали "обязательный ответ" на атаку ВСУ в Курской области - 26.08.2024, ПРАЙМ
В Кремле пообещали "обязательный ответ" на атаку ВСУ в Курской области
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова о принятом президентом РФ "решении по... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T12:45+0300
2024-08-26T12:45+0300
2024-08-26T12:47+0300
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова о принятом президентом РФ "решении по ответу на нападение ВСУ"."Здесь речь не идет об отдельном решении, разумеется, подобные враждебные действия они не могут остаться без соответствующего ответа. Ответ обязательно будет", - отметил Песков.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено. Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности жителей введен режим контртеррористической операции.
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В Кремле пообещали "обязательный ответ" на атаку ВСУ в Курской области
Песков об атаке на Курскую область: враждебные действия не останутся без ответа