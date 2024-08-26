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В Кремле пообещали "обязательный ответ" на атаку ВСУ в Курской области - 26.08.2024, ПРАЙМ
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В Кремле пообещали "обязательный ответ" на атаку ВСУ в Курской области
В Кремле пообещали "обязательный ответ" на атаку ВСУ в Курской области - 26.08.2024, ПРАЙМ
В Кремле пообещали "обязательный ответ" на атаку ВСУ в Курской области
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова о принятом президентом РФ "решении по... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T12:45+0300
2024-08-26T12:47+0300
россия
украина
кремль
дмитрий песков
курская область
всу
режим кто
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова о принятом президентом РФ "решении по ответу на нападение ВСУ"."Здесь речь не идет об отдельном решении, разумеется, подобные враждебные действия они не могут остаться без соответствующего ответа. Ответ обязательно будет", - отметил Песков.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено. Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности жителей введен режим контртеррористической операции.
https://1prime.ru/20240826/vsu-851121929.html
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россия, украина, кремль, дмитрий песков, курская область, всу, режим кто
РОССИЯ, УКРАИНА, Кремль, Дмитрий Песков, Курская область, ВСУ, режим КТО
12:45 26.08.2024 (обновлено: 12:47 26.08.2024)
 
В Кремле пообещали "обязательный ответ" на атаку ВСУ в Курской области

Песков об атаке на Курскую область: враждебные действия не останутся без ответа

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанк Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова о принятом президентом РФ "решении по ответу на нападение ВСУ".
"Здесь речь не идет об отдельном решении, разумеется, подобные враждебные действия они не могут остаться без соответствующего ответа. Ответ обязательно будет", - отметил Песков.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено. Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности жителей введен режим контртеррористической операции.
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
"Не помогло". В ВСУ пожалели о нападении на Курскую область
11:14
 
РОССИЯУКРАИНАКремльДмитрий ПесковКурская областьВСУрежим КТО
 
 
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