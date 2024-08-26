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Курс рубля усилил рост против юаня в начале недели на Мосбирже

Курс рубля усилил рост против юаня в начале недели на Мосбирже - 26.08.2024, ПРАЙМ

Курс рубля усилил рост против юаня в начале недели на Мосбирже

Курс рубля против юаня еще усиливает рост против юаня на Московской бирже ближе к вечеру, китайская валюта обновляет минимум с конца июня, следует из данных... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T17:45+0300

2024-08-26T17:45+0300

2024-08-26T17:45+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля против юаня еще усиливает рост против юаня на Московской бирже ближе к вечеру, китайская валюта обновляет минимум с конца июня, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.33 мск падает на 17 копеек, до 11,67 рубля. Снижение составляет 1,4%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,52-11,86 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 168,2 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 90,47 рубля (+0,7%). Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,75 (на форексе 7,12, разница в 8,9%). КУРС РУБЛЯ УСИЛИВАЕТ РОСТ Курс рубля к юаню на Московской бирже против китайской валюты в начале недели продолжает уверенно расти с приближение пика налогового периода августа. При этом курс китайской валюты закрепился ниже отметки 12 рублей и обновляет минимумы с конца июня. "Кроме приближения пика налоговых платежей 28 августа давление на пару юань оказывает вероятное продолжение выхода с биржи нерезидентов на фоне введения против нее американских санкций. Связанная с этим лицензия минфина США на завершение операций с торговой площадкой заканчивается 12 октября. Дополнительным фактором относительной слабости у нас биржевого юаня выступает затруднение его использования за пределами торговой площадки", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Так, стоимость нефти сорта Brent растёт на 2,8%, до 80,3 доллара за баррель. ПРОГНОЗЫ Несмотря на рост курса рубля, есть и негативные для него факторы, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Присутствует некоторый прогресс в нормализации трансграничных расчетов, что повышает спрос на валюты со стороны импортеров. Кроме того, на динамике курса рубля может сказываться смягчение нормативов репатриации валютной выручки для экспортеров. Пока же ослаблению рубля препятствует налоговый период, и внебиржевой курс доллара на неделе будет находиться в коридоре 90,5-92 рубля", - считает она. Курс рубля сейчас определяется спросом на валюту и ее предложением со стороны банков, добавляет Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал", "На внебиржевом секторе российского валютного рынка давление на рубль оказывает активность импортеров, и этому сложно противостоять", - заключает он.

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