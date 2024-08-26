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IBM в Китае закрывает отделение НИОКР и увольняет более 1000 человек - 26.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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IBM в Китае закрывает отделение НИОКР и увольняет более 1000 человек
IBM в Китае закрывает отделение НИОКР и увольняет более 1000 человек - 26.08.2024, ПРАЙМ
IBM в Китае закрывает отделение НИОКР и увольняет более 1000 человек
Американская компания IBM закрывает отдел исследований и разработок в Китае, увольняет более тысячи сотрудников, передает информационный портал Yicai | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T14:46+0300
2024-08-26T14:46+0300
экономика
китай
сокращение
сокращение сотрудников
ibm
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Американская компания IBM закрывает отдел исследований и разработок в Китае, увольняет более тысячи сотрудников, передает информационный портал Yicai В IBM заявили, что компания будет регулировать работу по мере необходимости для предоставления лучшего сервиса клиентам. Эти изменения не повлияют на способность компании предоставлять поддержку клиентам из Китая.Отмечается, что китайское отделение IBM закроет центр разработок и системный центр, которые отвечали за НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) и их испытания, в результате чего будет уволено более тысячи сотрудников. Все больше частных китайских компаний рассчитывают на облачные технологии и искусственный интеллект, поэтому IBM собирается сосредоточиться на китайских частных компаниях и крупных корпорациях. Но крупные государственные предприятия в ключевых отраслях, таких как финансы и энергетика, были основными клиентами компании в стране.В 1984 году компания IBM официально вышла на китайский рынок. В октябре 2022 года США ввели ряд ограничений на экспорт оборудования и комплектующих в Китай. Годом позже они опубликовали новые ограничения на экспорт полупроводников. Эти ограничения изменили определения микросхем для искусственного интеллекта и ввели новые лицензионные требования для их поставок более чем в 40 стран.
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китай, сокращение, сокращение сотрудников, ibm
Экономика, КИТАЙ, сокращение, сокращение сотрудников, IBM
14:46 26.08.2024
 
IBM в Китае закрывает отделение НИОКР и увольняет более 1000 человек

Yicai: IBM в Китае закрывает отделение НИОКР и увольняет более 1000 человек

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкIBM
IBM - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Американская компания IBM закрывает отдел исследований и разработок в Китае, увольняет более тысячи сотрудников, передает информационный портал Yicai
В IBM заявили, что компания будет регулировать работу по мере необходимости для предоставления лучшего сервиса клиентам. Эти изменения не повлияют на способность компании предоставлять поддержку клиентам из Китая.
Отмечается, что китайское отделение IBM закроет центр разработок и системный центр, которые отвечали за НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) и их испытания, в результате чего будет уволено более тысячи сотрудников.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2024
Китай выдвинет Соединенным Штатам "серьезные требования"
Вчера, 10:16
Все больше частных китайских компаний рассчитывают на облачные технологии и искусственный интеллект, поэтому IBM собирается сосредоточиться на китайских частных компаниях и крупных корпорациях. Но крупные государственные предприятия в ключевых отраслях, таких как финансы и энергетика, были основными клиентами компании в стране.
В 1984 году компания IBM официально вышла на китайский рынок. В октябре 2022 года США ввели ряд ограничений на экспорт оборудования и комплектующих в Китай. Годом позже они опубликовали новые ограничения на экспорт полупроводников. Эти ограничения изменили определения микросхем для искусственного интеллекта и ввели новые лицензионные требования для их поставок более чем в 40 стран.
 
ЭкономикаКИТАЙсокращениесокращение сотрудниковIBM
 
 
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