https://1prime.ru/20240826/sokraschenie-851127987.html

IBM в Китае закрывает отделение НИОКР и увольняет более 1000 человек

IBM в Китае закрывает отделение НИОКР и увольняет более 1000 человек - 26.08.2024, ПРАЙМ

IBM в Китае закрывает отделение НИОКР и увольняет более 1000 человек

Американская компания IBM закрывает отдел исследований и разработок в Китае, увольняет более тысячи сотрудников, передает информационный портал Yicai | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T14:46+0300

2024-08-26T14:46+0300

2024-08-26T14:46+0300

экономика

китай

сокращение

сокращение сотрудников

ibm

https://cdnn.1prime.ru/img/83087/58/830875810_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_a699bfb0ebf9e575d2141925a42867ad.jpg

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Американская компания IBM закрывает отдел исследований и разработок в Китае, увольняет более тысячи сотрудников, передает информационный портал Yicai В IBM заявили, что компания будет регулировать работу по мере необходимости для предоставления лучшего сервиса клиентам. Эти изменения не повлияют на способность компании предоставлять поддержку клиентам из Китая.Отмечается, что китайское отделение IBM закроет центр разработок и системный центр, которые отвечали за НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) и их испытания, в результате чего будет уволено более тысячи сотрудников. Все больше частных китайских компаний рассчитывают на облачные технологии и искусственный интеллект, поэтому IBM собирается сосредоточиться на китайских частных компаниях и крупных корпорациях. Но крупные государственные предприятия в ключевых отраслях, таких как финансы и энергетика, были основными клиентами компании в стране.В 1984 году компания IBM официально вышла на китайский рынок. В октябре 2022 года США ввели ряд ограничений на экспорт оборудования и комплектующих в Китай. Годом позже они опубликовали новые ограничения на экспорт полупроводников. Эти ограничения изменили определения микросхем для искусственного интеллекта и ввели новые лицензионные требования для их поставок более чем в 40 стран.

https://1prime.ru/20240825/kitay-851108552.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, сокращение, сокращение сотрудников, ibm