https://1prime.ru/20240826/syrskiy-851117588.html

"В ближайшие недели". СМИ назвали цель главкома ВСУ в Курской области

"В ближайшие недели". СМИ назвали цель главкома ВСУ в Курской области - 26.08.2024, ПРАЙМ

"В ближайшие недели". СМИ назвали цель главкома ВСУ в Курской области

Операция в Курской области стала для главкома ВСУ Александра Сырского попыткой спасти свою политическую карьеру, так как его отставки добиваются в Киеве, пишет... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T09:27+0300

2024-08-26T09:27+0300

2024-08-26T09:27+0300

спецоперация на украине

россия

всу

александр сырский

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Операция в Курской области стала для главкома ВСУ Александра Сырского попыткой спасти свою политическую карьеру, так как его отставки добиваются в Киеве, пишет британская газета The Telegraph."В Киеве идут слухи, что влиятельный глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак пытался добиться его отставки. Предполагают, что операция в Курской области в некоторой степени может быть попыткой главкома Сырского реабилитировать себя", — сказано в статье.Отмечается, что призывы к его отставке начались после неудачной обороны Авдеевки, которая перешла под контроль российских военных в первой половине 2024 года. Продвижение Вооруженных сил России на других участках фронта также усугубляет ситуацию для главнокомандующего.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.

https://1prime.ru/20240824/zvanie-851100847.html

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россия, всу, александр сырский