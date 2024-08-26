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ФАС возбудила дело в отношении "Просвещения" из-за высоких цен на учебники
ФАС возбудила дело в отношении "Просвещения" из-за высоких цен на учебники - 26.08.2024, ПРАЙМ
ФАС возбудила дело в отношении "Просвещения" из-за высоких цен на учебники
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила второе дело в отношении издательства "Просвещение" из-за монопольно высоких цен на учебники по... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T10:06+0300
2024-08-26T10:06+0300
2024-08-26T10:06+0300
просвещение
учебники
история
фас рф
антимонопольное дело
россия
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МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила второе дело в отношении издательства "Просвещение" из-за монопольно высоких цен на учебники по истории, заявила служба. Отмечается, что издательство занимает доминирующее положение на рынке издания государственных учебников по истории для 10-11 классов. "По итогам анализа финансовых результатов и ценообразования издательства ФАС России выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен на продукцию", - добавили там. По словам службы, в случае признания нарушения организации грозит штраф в соответствии с КоАП РФ. Там напомнили, что ранее, в апреле, служба возбудила в отношении издательства аналогичное дело по признакам установления монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии, русскому языку. В настоящий момент оно находится на рассмотрении.
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просвещение, учебники, история, фас рф, антимонопольное дело, россия
Просвещение, учебники, история, ФАС РФ, антимонопольное дело, РОССИЯ
ФАС возбудила дело в отношении "Просвещения" из-за высоких цен на учебники
ФАС усмотрела монопольно высокие цены на учебники истории издательства "Просвещение"
МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила второе дело в отношении издательства "Просвещение" из-за монопольно высоких цен на учебники по истории, заявила служба.
Отмечается, что издательство занимает доминирующее положение на рынке издания государственных учебников по истории для 10-11 классов.
"По итогам анализа финансовых результатов и ценообразования издательства ФАС России выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен на продукцию", - добавили там. По словам службы, в случае признания нарушения организации грозит штраф в соответствии с КоАП РФ.
Там напомнили, что ранее, в апреле, служба возбудила в отношении издательства аналогичное дело по признакам установления монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии, русскому языку. В настоящий момент оно находится на рассмотрении.
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