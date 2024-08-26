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На Западе предположили, что означает удар России по объектам на Украине

На Западе предположили, что означает удар России по объектам на Украине - 26.08.2024, ПРАЙМ

На Западе предположили, что означает удар России по объектам на Украине

Москва начала реализацию плана по отмщению Киеву за атаку ВСУ на российские приграничные территории, считает ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он рассказал | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T17:08+0300

2024-08-26T17:08+0300

2024-08-26T17:08+0300

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энергетика украины

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Москва начала реализацию плана по отмщению Киеву за атаку ВСУ на российские приграничные территории, считает ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он рассказал в социальной сети X."Первый этап российского ответа на операцию в Курской области начался. По Украине нанесли, возможно, самый большой ракетный удар с начала этой стадии конфликта", — заявил эксперт.Ранее Зеленский сообщил, что Украина подверглась одному их самых сильных ударов со стороны Вооруженных сил России. Он отметил, что на Украине были повреждены многие объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего государство страдает от регулярных отключений электричества.

https://1prime.ru/20240826/alyaska-851130978.html

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всу, украина, россия, энергетика украины