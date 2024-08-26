https://1prime.ru/20240826/utilsbor-851125848.html

Эксперт подсчитал, насколько подорожают "китайцы" при повышении утильсбора

Эксперт подсчитал, насколько подорожают "китайцы" при повышении утильсбора - 26.08.2024, ПРАЙМ

Эксперт подсчитал, насколько подорожают "китайцы" при повышении утильсбора

На примере кроссовера Geely Monjaro становится очевидно, как увеличится его стоимость, если с 1 октября 2024 года будет увеличен утилизационный сбор. Об этом... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T13:20+0300

2024-08-26T13:20+0300

2024-08-26T13:20+0300

россия

авто

утильсбор

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. На примере кроссовера Geely Monjaro становится очевидно, как увеличится его стоимость, если с 1 октября 2024 года будет увеличен утилизационный сбор. Об этом заявил эксперт Артем Самородов в ходе вебинара "Авито Авто", его слова приводит "За рулем".Отмечается, что Geely Monjaro 2024 с двигателем мощностью 238 л.с. будет стоить около двух миллионов рублей в Китае. В России этот автомобиль будет стоить 3 250 221 рубль, если куплен для личного пользования, и 3 552 821 рубль, если для перепродажи.То есть стоимость автомобиля в России увеличится на 1,6 миллиона рублей. В стоимость также включены доставка (150 тысяч рублей), таможенное оформление (8 530 рублей) и фиксированная ставка (1 088 291 рубль). Также включен утилизационный сбор, который составляет 3 400 рублей для частных лиц и 306 000 рублей для коммерческих целей."Если проект постановления о повышении утильсбора с 1 октября вступит в силу, то "коммерческий" прайс увеличится до 3 803 021 рубля, а после очередной индексации в 2025 году – до 3 914 221 рубля", - отметил эксперт.

https://1prime.ru/20240716/utilsbor-850171687.html

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россия, авто, утильсбор