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"Больше не будет". В США предупредили о последствиях удара ВСУ по Москве - 26.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Больше не будет". В США предупредили о последствиях удара ВСУ по Москве
"Больше не будет". В США предупредили о последствиях удара ВСУ по Москве - 26.08.2024, ПРАЙМ
"Больше не будет". В США предупредили о последствиях удара ВСУ по Москве
Украина прекратит свое существование, если Киев решится на атаки на Москву или Санкт-Петербург ради принуждения российских властей к переговорам. Об этом в... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T08:32+0300
2024-08-26T08:44+0300
спецоперация на украине
россия
украина
всу
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Украина прекратит свое существование, если Киев решится на атаки на Москву или Санкт-Петербург ради принуждения российских властей к переговорам. Об этом в своем аккаунте в соцсети Х рассказал американский разведчик в отставке Скотт Риттер.“Если Украина решится нанести удары по двум самым крупным городам России, то не удивляйтесь, если в итоге Украины больше не будет”, – сообщил военный аналитик.Более того, как упомянул Риттер, на случай ударов по столице Россия располагает ракетным комплексом “Авангард”, который можно оснастить как неядерными, так и ядерными ракетами.Риттер отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский представляет угрозу для всего мира. Он выразил мнение, что для Соединенных Штатов и Европы нет более правильного способа совершить коллективное самоубийство, чем "способствовать безумным действиям сумасшедшего".
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россия, украина, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
08:32 26.08.2024 (обновлено: 08:44 26.08.2024)
 
"Больше не будет". В США предупредили о последствиях удара ВСУ по Москве

Риттер: Украина может исчезнуть в случае ударов по Москве и Петербургу

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Украина прекратит свое существование, если Киев решится на атаки на Москву или Санкт-Петербург ради принуждения российских властей к переговорам. Об этом в своем аккаунте в соцсети Х рассказал американский разведчик в отставке Скотт Риттер.
“Если Украина решится нанести удары по двум самым крупным городам России, то не удивляйтесь, если в итоге Украины больше не будет”, – сообщил военный аналитик.
Более того, как упомянул Риттер, на случай ударов по столице Россия располагает ракетным комплексом “Авангард”, который можно оснастить как неядерными, так и ядерными ракетами.
Риттер отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский представляет угрозу для всего мира. Он выразил мнение, что для Соединенных Штатов и Европы нет более правильного способа совершить коллективное самоубийство, чем "способствовать безумным действиям сумасшедшего".
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВСУ
 
 
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