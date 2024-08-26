https://1prime.ru/20240826/vsu-851116750.html
"Больше не будет". В США предупредили о последствиях удара ВСУ по Москве
"Больше не будет". В США предупредили о последствиях удара ВСУ по Москве - 26.08.2024, ПРАЙМ
"Больше не будет". В США предупредили о последствиях удара ВСУ по Москве
Украина прекратит свое существование, если Киев решится на атаки на Москву или Санкт-Петербург ради принуждения российских властей к переговорам. Об этом в... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T08:32+0300
2024-08-26T08:32+0300
2024-08-26T08:44+0300
спецоперация на украине
россия
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863001_0:97:3295:1950_1920x0_80_0_0_e537017e28814d84b1c43039f51e1e7d.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Украина прекратит свое существование, если Киев решится на атаки на Москву или Санкт-Петербург ради принуждения российских властей к переговорам. Об этом в своем аккаунте в соцсети Х рассказал американский разведчик в отставке Скотт Риттер.“Если Украина решится нанести удары по двум самым крупным городам России, то не удивляйтесь, если в итоге Украины больше не будет”, – сообщил военный аналитик.Более того, как упомянул Риттер, на случай ударов по столице Россия располагает ракетным комплексом “Авангард”, который можно оснастить как неядерными, так и ядерными ракетами.Риттер отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский представляет угрозу для всего мира. Он выразил мнение, что для Соединенных Штатов и Европы нет более правильного способа совершить коллективное самоубийство, чем "способствовать безумным действиям сумасшедшего".
https://1prime.ru/20240825/gimn-851113114.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863001_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_32fda5157c6c2a8dcb7858ea0f363544.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
"Больше не будет". В США предупредили о последствиях удара ВСУ по Москве
Риттер: Украина может исчезнуть в случае ударов по Москве и Петербургу
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Украина прекратит свое существование, если Киев решится на атаки на Москву или Санкт-Петербург ради принуждения российских властей к переговорам. Об этом в своем аккаунте в соцсети Х рассказал американский разведчик в отставке Скотт Риттер.
“Если Украина решится нанести удары по двум самым крупным городам России, то не удивляйтесь, если в итоге Украины больше не будет”, – сообщил военный аналитик.
Более того, как упомянул Риттер, на случай ударов по столице Россия располагает ракетным комплексом “Авангард”, который можно оснастить как неядерными, так и ядерными ракетами.
Риттер отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский представляет угрозу для всего мира. Он выразил мнение, что для Соединенных Штатов и Европы нет более правильного способа совершить коллективное самоубийство, чем "способствовать безумным действиям сумасшедшего".
На Украине уволили чиновницу, отказавшуюся встать во время гимна