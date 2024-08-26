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"Больше не будет". В США предупредили о последствиях удара ВСУ по Москве

"Больше не будет". В США предупредили о последствиях удара ВСУ по Москве - 26.08.2024, ПРАЙМ

"Больше не будет". В США предупредили о последствиях удара ВСУ по Москве

Украина прекратит свое существование, если Киев решится на атаки на Москву или Санкт-Петербург ради принуждения российских властей к переговорам. Об этом в... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T08:32+0300

2024-08-26T08:32+0300

2024-08-26T08:44+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Украина прекратит свое существование, если Киев решится на атаки на Москву или Санкт-Петербург ради принуждения российских властей к переговорам. Об этом в своем аккаунте в соцсети Х рассказал американский разведчик в отставке Скотт Риттер.“Если Украина решится нанести удары по двум самым крупным городам России, то не удивляйтесь, если в итоге Украины больше не будет”, – сообщил военный аналитик.Более того, как упомянул Риттер, на случай ударов по столице Россия располагает ракетным комплексом “Авангард”, который можно оснастить как неядерными, так и ядерными ракетами.Риттер отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский представляет угрозу для всего мира. Он выразил мнение, что для Соединенных Штатов и Европы нет более правильного способа совершить коллективное самоубийство, чем "способствовать безумным действиям сумасшедшего".

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россия, украина, всу