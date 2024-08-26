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"Крах обороны". В США предупредили ВСУ об опасной угрозе - 26.08.2024, ПРАЙМ
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"Крах обороны". В США предупредили ВСУ об опасной угрозе
"Крах обороны". В США предупредили ВСУ об опасной угрозе - 26.08.2024, ПРАЙМ
"Крах обороны". В США предупредили ВСУ об опасной угрозе
Руководство украинских вооруженных сил сильно пожалеет о маневре на российских приграничных территориях, если в результате ослабления позиций на другом... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T10:57+0300
2024-08-26T10:57+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Руководство украинских вооруженных сил сильно пожалеет о маневре на российских приграничных территориях, если в результате ослабления позиций на другом направлении потеряет Красноармейск, сообщает военный обозреватель Дэвис Экс. Об этом он написал в статье для Forbes."Если потеря города приведет к широкому краху украинской обороны на востоке, то командование в Киеве может пожалеть об отправке в Курскую область сил большого размера, потенциально состоящих из дюжины фронтовых батальонов по 400 солдат, вместо усиления ими позиций под Красноармейском", — считает эксперт.Он также подчеркнул, что ВС РФ, вопреки ожиданиям Киева, не перебросили свои силы с фронта на защиту Курской области, продолжая активное наступление. Такой расклад сил поспособствовал ослаблению позиций ВСУ.Ранее британское издание The Sunday Times заявляло, что в связи с "авантюрой" на российской территории украинские военные потеряли контроль в районе Красноармейска.
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всу, россия, украина
Спецоперация на Украине, ВСУ, РОССИЯ, УКРАИНА
10:57 26.08.2024
 
"Крах обороны". В США предупредили ВСУ об опасной угрозе

Forbes: ВСУ пожалеют об атаке в Курской области, если потеряют Красноармейск

© AFP / Ziv KorenАрмейский зенитно-ракетный комплекс "Patriot" вооруженных сил США
Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© AFP / Ziv Koren
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Руководство украинских вооруженных сил сильно пожалеет о маневре на российских приграничных территориях, если в результате ослабления позиций на другом направлении потеряет Красноармейск, сообщает военный обозреватель Дэвис Экс. Об этом он написал в статье для Forbes.
"Если потеря города приведет к широкому краху украинской обороны на востоке, то командование в Киеве может пожалеть об отправке в Курскую область сил большого размера, потенциально состоящих из дюжины фронтовых батальонов по 400 солдат, вместо усиления ими позиций под Красноармейском", — считает эксперт.
Он также подчеркнул, что ВС РФ, вопреки ожиданиям Киева, не перебросили свои силы с фронта на защиту Курской области, продолжая активное наступление. Такой расклад сил поспособствовал ослаблению позиций ВСУ.
Ранее британское издание The Sunday Times заявляло, что в связи с "авантюрой" на российской территории украинские военные потеряли контроль в районе Красноармейска.
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Спецоперация на УкраинеВСУРОССИЯУКРАИНА
 
 
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