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"Не помогло". В ВСУ пожалели о нападении на Курскую область
"Не помогло". В ВСУ пожалели о нападении на Курскую область - 26.08.2024, ПРАЙМ
"Не помогло". В ВСУ пожалели о нападении на Курскую область
На западном фронте Украины ситуация по-прежнему остается напряженной, несмотря на наступление ВСУ на Курскую область, передает издание Times со ссылкой на... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T11:14+0300
2024-08-26T11:14+0300
2024-08-26T11:14+0300
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. На западном фронте Украины ситуация по-прежнему остается напряженной, несмотря на наступление ВСУ на Курскую область, передает издание Times со ссылкой на украинских солдат."Это (атака Курской области - ред.) не повлияло на наш фронт. Атаки РФ постоянно продолжаются", - рассказала в беседе с газетой капитан 47-й бригады ВСУ Дзвенислава Римар, участвовавшая в боях у Красноармейска.По ее словам, бойцы ВСУ истощены в ходе тяжелых боев, сложившихся за Красноармейск. В Киеве же оправдывают крах на Красноармейском направлении преимущественно нехваткой людей. Военные командиры пытаются объяснить коллапс и указывают на нехватку артиллерийских снарядов, новую российскую тактику и использование планирующих бомб и средств радиоэлектронной борьбы.Римар заключила, что все приходят к мнению, что одной из самых больших проблем ВСУ является значительное численное превосходство российских войск.В издании заключили, что Красноармейск может стать крупнейшим освобожденным российскими войсками городом по числу жителей после Артемовска.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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россия, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ
"Не помогло". В ВСУ пожалели о нападении на Курскую область
Times: ВСУ жалуются, что нападение на Курскую область не помогло им в ДНР
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ.
На западном фронте Украины ситуация по-прежнему остается напряженной, несмотря на наступление ВСУ на Курскую область, передает
издание Times со ссылкой на украинских солдат.
"Это (атака Курской области - ред.) не повлияло на наш фронт. Атаки РФ постоянно продолжаются", - рассказала в беседе с газетой капитан 47-й бригады ВСУ Дзвенислава Римар, участвовавшая в боях у Красноармейска.
По ее словам, бойцы ВСУ истощены в ходе тяжелых боев, сложившихся за Красноармейск. В Киеве же оправдывают крах на Красноармейском направлении преимущественно нехваткой людей. Военные командиры пытаются объяснить коллапс и указывают на нехватку артиллерийских снарядов, новую российскую тактику и использование планирующих бомб и средств радиоэлектронной борьбы.
Римар заключила, что все приходят к мнению, что одной из самых больших проблем ВСУ является значительное численное превосходство российских войск.
В издании заключили, что Красноармейск может стать крупнейшим освобожденным российскими войсками городом по числу жителей после Артемовска.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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