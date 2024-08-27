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Портфель автокредитов обновил в июле исторический рекорд - 27.08.2024, ПРАЙМ
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Портфель автокредитов обновил в июле исторический рекорд
Портфель автокредитов обновил в июле исторический рекорд - 27.08.2024, ПРАЙМ
Портфель автокредитов обновил в июле исторический рекорд
Портфель автокредитов в России в июле вырос на 111 миллиардов рублей, что стало историческим рекордом, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T14:53+0300
2024-08-27T14:53+0300
портфель кредитов
ипотека
авторынок рф
россия
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Портфель автокредитов в России в июле вырос на 111 миллиардов рублей, что стало историческим рекордом, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, проанализировав данные Банка России. "Рост портфеля автокредитов в июле стал историческим рекордом. За июль размер портфеля автокредитов вырос на 111 миллиардов рублей, до 2,284 триллиона рублей на 1 августа 2024 года, тогда как за июнь он вырос на 87 миллиардов рублей, за май – на 99 миллиардов рублей, за апрель – на 76 миллиардов рублей", - сказал Осадчий. По его словам, отчасти этот рекорд объясняется перетоком спроса с рынка ипотеки на рынок автокредитов. "В результате этого процесса рынок ипотеки охлаждается, а рынок автокредитов оказался перегретым, годовой рост портфеля автокредитов составил на 1 августа 2024 года 59,5%, тогда как год назад, на 1 августа 2023 года, - всего 23,1%", - добавил эксперт.
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портфель кредитов, ипотека, авторынок рф, россия
портфель кредитов, ипотека, авторынок РФ, РОССИЯ
14:53 27.08.2024
 
Портфель автокредитов обновил в июле исторический рекорд

Осадчий: в июле зафиксирован рекордный рост портфеля автокредитов на 111 млрд рублей

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкРубли
Рубли - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Портфель автокредитов в России в июле вырос на 111 миллиардов рублей, что стало историческим рекордом, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, проанализировав данные Банка России.
"Рост портфеля автокредитов в июле стал историческим рекордом. За июль размер портфеля автокредитов вырос на 111 миллиардов рублей, до 2,284 триллиона рублей на 1 августа 2024 года, тогда как за июнь он вырос на 87 миллиардов рублей, за май – на 99 миллиардов рублей, за апрель – на 76 миллиардов рублей", - сказал Осадчий.
По его словам, отчасти этот рекорд объясняется перетоком спроса с рынка ипотеки на рынок автокредитов.
"В результате этого процесса рынок ипотеки охлаждается, а рынок автокредитов оказался перегретым, годовой рост портфеля автокредитов составил на 1 августа 2024 года 59,5%, тогда как год назад, на 1 августа 2023 года, - всего 23,1%", - добавил эксперт.
Доллар - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
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