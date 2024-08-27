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ВСУ сделали неожиданное заявление о ВС России
ВСУ сделали неожиданное заявление о ВС России - 27.08.2024, ПРАЙМ
ВСУ сделали неожиданное заявление о ВС России
Бойцы ВСУ назвали самые острые проблемы в армии и обозначили главные опасности, исходящие от ВС РФ, сообщает издание New York Times. | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T09:30+0300
2024-08-27T09:30+0300
2024-08-27T09:30+0300
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приграничные территории
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Бойцы ВСУ назвали самые острые проблемы в армии и обозначили главные опасности, исходящие от ВС РФ, сообщает издание New York Times."Украинские солдаты, сражающиеся на самых горячих участках фронта, говорят, что они в значительной степени уступают в вооружении и численности личного состава", — следует из заявления.Бойцы утверждают, что Россия продолжает теснить даже укрепленные украинцами позиции благодаря неослабевающим авиационным ударам. В статье также подчеркивалось, что атакой на российское приграничье ВСУ надеялись отвлечь российские силы от других направлений и добиться их перевода в Курскую область. ВС РФ, однако, лишь усилили свои атаки и, как следствие, продвижение.
https://1prime.ru/20240827/vsu-851140914.html
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всу, вс рф, приграничные территории, украина, россия
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС РФ, приграничные территории, УКРАИНА, РОССИЯ
ВСУ сделали неожиданное заявление о ВС России
NYT: в ВСУ заявили, что уступают ВС РФ в вооружении и численности
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ.
Бойцы ВСУ назвали самые острые проблемы в армии и обозначили главные опасности, исходящие от ВС РФ, сообщает издание New York Times
.
"Украинские солдаты, сражающиеся на самых горячих участках фронта, говорят, что они в значительной степени уступают в вооружении и численности личного состава", — следует из заявления.
Бойцы утверждают, что Россия продолжает теснить даже укрепленные украинцами позиции благодаря неослабевающим авиационным ударам. В статье также подчеркивалось, что атакой на российское приграничье ВСУ надеялись отвлечь российские силы от других направлений и добиться их перевода в Курскую область. ВС РФ, однако, лишь усилили свои атаки и, как следствие, продвижение.
"Дикари". Украинский военнопленный рассказал о поведении ВСУ в приграничье