https://1prime.ru/20240827/chislennost-851141501.html

ВСУ сделали неожиданное заявление о ВС России

ВСУ сделали неожиданное заявление о ВС России - 27.08.2024, ПРАЙМ

ВСУ сделали неожиданное заявление о ВС России

Бойцы ВСУ назвали самые острые проблемы в армии и обозначили главные опасности, исходящие от ВС РФ, сообщает издание New York Times. | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T09:30+0300

2024-08-27T09:30+0300

2024-08-27T09:30+0300

спецоперация на украине

всу

вс рф

приграничные территории

украина

россия

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Бойцы ВСУ назвали самые острые проблемы в армии и обозначили главные опасности, исходящие от ВС РФ, сообщает издание New York Times."Украинские солдаты, сражающиеся на самых горячих участках фронта, говорят, что они в значительной степени уступают в вооружении и численности личного состава", — следует из заявления.Бойцы утверждают, что Россия продолжает теснить даже укрепленные украинцами позиции благодаря неослабевающим авиационным ударам. В статье также подчеркивалось, что атакой на российское приграничье ВСУ надеялись отвлечь российские силы от других направлений и добиться их перевода в Курскую область. ВС РФ, однако, лишь усилили свои атаки и, как следствие, продвижение.

https://1prime.ru/20240827/vsu-851140914.html

украина

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всу, вс рф, приграничные территории, украина, россия