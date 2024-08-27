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США нарастили поставки энергооборудования на Украину
США нарастили поставки энергооборудования на Украину - 27.08.2024, ПРАЙМ
США нарастили поставки энергооборудования на Украину
Соединенные Штаты постепенно наращивают поставки энергооборудования на Украину. Об этом сообщается в заявлении Белого дома. | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T10:29+0300
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2024-08-27T10:29+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты постепенно наращивают поставки энергооборудования на Украину. Об этом сообщается в заявлении Белого дома.Отмечается, что Вашингтон намерен поставлять Киеву оборудования для ремонта поврежденной украинской энергетической инфраструктуры.22 марта министерство энергетики Украины заявило, что энергосистема страны подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждения Днепровской ГЭС в Запорожье. Гендиректор Yasno Сергей Коваленко предупредил о дефиците электроэнергии из-за сильных повреждений энергосистемы страны. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанций.В апреле глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что ситуация в энергосистеме Украины очень сложная, дефицит генерации будет давать о себе знать еще долгие месяцы.
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россия, украина, укрэнерго, сша, электричество
РОССИЯ, УКРАИНА, Укрэнерго, США, электричество
США нарастили поставки энергооборудования на Украину
Белый дом: США наращивают поставки энергооборудования на Украину
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты постепенно наращивают поставки энергооборудования на Украину. Об этом сообщается в заявлении Белого дома.
Отмечается, что Вашингтон намерен поставлять Киеву оборудования для ремонта поврежденной украинской энергетической инфраструктуры.
22 марта министерство энергетики Украины заявило, что энергосистема страны подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждения Днепровской ГЭС в Запорожье. Гендиректор Yasno Сергей Коваленко предупредил о дефиците электроэнергии из-за сильных повреждений энергосистемы страны. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанций.
В апреле глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что ситуация в энергосистеме Украины очень сложная, дефицит генерации будет давать о себе знать еще долгие месяцы.
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