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"Циан" подал документы на регистрацию в Калининградской области
"Циан" подал документы на регистрацию в Калининградской области - 27.08.2024, ПРАЙМ
"Циан" подал документы на регистрацию в Калининградской области
Компания Cian Technology Ltd, контролирующая одну из крупнейших интернет-платформ объявлений о недвижимости в России "Циан", подала документы на регистрацию в... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T14:22+0300
2024-08-27T14:22+0300
2024-08-27T14:22+0300
циан
редомициляция в россию
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Компания Cian Technology Ltd, контролирующая одну из крупнейших интернет-платформ объявлений о недвижимости в России "Циан", подала документы на регистрацию в Калининградской области."Группа ожидает, что регистрация Cian Technology, являющейся материнской компанией Cian PLC, будет осуществлена в начале октября", — говорится в сообщении Cian PLC. Как указано в документе, после редомициляции компания планирует приобрести статус международной публичной компании и направить публичное предложение о выкупе акций другим акционерам. Компания стремится завершить все необходимые процедуры и быть готовой сделать соответствующее предложение до конца 2024 года.Компания "Циан" работает на рынке объявлений в России с 2001 года. Она принадлежит кипрской компании Cian PLC. Почти 70% акций Cian PLC с апреля контролируются компанией Cian Technology Ltd. Последняя объявила о планах провести редомициляцию в Россию.
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циан, редомициляция в россию
ЦИАН, редомициляция в Россию
"Циан" подал документы на регистрацию в Калининградской области
"Циан" подал документы на регистрацию в Калининградской области
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Компания Cian Technology Ltd, контролирующая одну из крупнейших интернет-платформ объявлений о недвижимости в России "Циан", подала документы на регистрацию в Калининградской области.
"Группа ожидает, что регистрация Cian Technology, являющейся материнской компанией Cian PLC, будет осуществлена в начале октября", — говорится в сообщении Cian PLC.
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Как указано в документе, после редомициляции компания планирует приобрести статус международной публичной компании и направить публичное предложение о выкупе акций другим акционерам. Компания стремится завершить все необходимые процедуры и быть готовой сделать соответствующее предложение до конца 2024 года.
Компания "Циан" работает на рынке объявлений в России с 2001 года. Она принадлежит кипрской компании Cian PLC. Почти 70% акций Cian PLC с апреля контролируются компанией Cian Technology Ltd. Последняя объявила о планах провести редомициляцию в Россию.