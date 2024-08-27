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"Циан" подал документы на регистрацию в Калининградской области

"Циан" подал документы на регистрацию в Калининградской области - 27.08.2024, ПРАЙМ

"Циан" подал документы на регистрацию в Калининградской области

Компания Cian Technology Ltd, контролирующая одну из крупнейших интернет-платформ объявлений о недвижимости в России "Циан", подала документы на регистрацию в... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T14:22+0300

2024-08-27T14:22+0300

2024-08-27T14:22+0300

циан

редомициляция в россию

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Компания Cian Technology Ltd, контролирующая одну из крупнейших интернет-платформ объявлений о недвижимости в России "Циан", подала документы на регистрацию в Калининградской области."Группа ожидает, что регистрация Cian Technology, являющейся материнской компанией Cian PLC, будет осуществлена в начале октября", — говорится в сообщении Cian PLC. Как указано в документе, после редомициляции компания планирует приобрести статус международной публичной компании и направить публичное предложение о выкупе акций другим акционерам. Компания стремится завершить все необходимые процедуры и быть готовой сделать соответствующее предложение до конца 2024 года.Компания "Циан" работает на рынке объявлений в России с 2001 года. Она принадлежит кипрской компании Cian PLC. Почти 70% акций Cian PLC с апреля контролируются компанией Cian Technology Ltd. Последняя объявила о планах провести редомициляцию в Россию.

https://1prime.ru/20240822/tsian-851058825.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

циан, редомициляция в россию