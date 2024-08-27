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Русский мэр города в Колумбии рассказал об отношениях с оппонентами
Русский мэр города в Колумбии рассказал об отношениях с оппонентами - 27.08.2024, ПРАЙМ
Русский мэр города в Колумбии рассказал об отношениях с оппонентами
Михаил Краснов, мэр колумбийского города Тунха, рассказал РИА Новости, что сталкивается с активным противодействием политических оппонентов, но открыто агентом... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T17:47+0300
2024-08-27T17:47+0300
2024-08-27T17:48+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Михаил Краснов, мэр колумбийского города Тунха, рассказал РИА Новости, что сталкивается с активным противодействием политических оппонентов, но открыто агентом Кремля его не называют."Так как я выиграл самостоятельно, у меня не было никакой политической партии, за мной нет никакого сектора, который меня поддерживает. Много нападок в соцсетях, много критики со стороны политических оппонентов. Победить я победил, но у нас борьба постоянная", — сказал Краснов агентству на полях Международного муниципального форума БРИКС. При этом собеседник отметил, что его называют агентом Кремля лишь некоторые комментаторы. Он объяснил, что нельзя использовать такое определение открыто, поскольку это было бы проявлением ксенофобии по отношению к нему, гражданину Колумбии.Краснов уже более 10 лет живет в Колумбии и даже получил местное гражданство. На прошедших в октябре выборах он с большим отрывом обошёл кандидатов от традиционных партий. До того как стать политиком, он преподавал экономику в местном университете. В интервью РИА Новости Краснов рассказывал, что, несмотря на антироссийскую пропаганду в мире, он встретил большую поддержку среди местных жителей в своих политических устремлениях.
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колумбия, мэр
Русский мэр города в Колумбии рассказал об отношениях с оппонентами
Русский мэр города в Колумбии: оппоненты критикуют, но агентом Кремля не зовут
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Михаил Краснов, мэр колумбийского города Тунха, рассказал РИА Новости, что сталкивается с активным противодействием политических оппонентов, но открыто агентом Кремля его не называют.
"Так как я выиграл самостоятельно, у меня не было никакой политической партии, за мной нет никакого сектора, который меня поддерживает. Много нападок в соцсетях, много критики со стороны политических оппонентов. Победить я победил, но у нас борьба постоянная", — сказал Краснов агентству на полях Международного муниципального форума БРИКС.
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При этом собеседник отметил, что его называют агентом Кремля лишь некоторые комментаторы. Он объяснил, что нельзя использовать такое определение открыто, поскольку это было бы проявлением ксенофобии по отношению к нему, гражданину Колумбии.
Краснов уже более 10 лет живет в Колумбии и даже получил местное гражданство. На прошедших в октябре выборах он с большим отрывом обошёл кандидатов от традиционных партий. До того как стать политиком, он преподавал экономику в местном университете.
В интервью РИА Новости Краснов рассказывал, что, несмотря на антироссийскую пропаганду в мире, он встретил большую поддержку среди местных жителей в своих политических устремлениях.