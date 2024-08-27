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Зеленский сделал новое заявление о завершении конфликта - 27.08.2024, ПРАЙМ
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Зеленский сделал новое заявление о завершении конфликта
Зеленский сделал новое заявление о завершении конфликта - 27.08.2024, ПРАЙМ
Зеленский сделал новое заявление о завершении конфликта
Конфликт между Россией и Украиной завершится мирными переговорами, рассказал глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом он заявил в ходе своей... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T16:38+0300
2024-08-27T16:39+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
мирные переговоры
россия
украина
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Конфликт между Россией и Украиной завершится мирными переговорами, рассказал глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом он заявил в ходе своей пресс-конференции."Все закончится диалогом, но надо иметь сильные позиции для диалога", — подчеркнул политик.Издание Time ранее сообщало, что Украину в 2024 году фактически разделят на части. По мнению авторов материалов, если ВСУ не решит свои проблемы с вооружениями и кадрами, то не только не вернет отошедшие к России территории, но и потеряет новые. Как писало Daily Express, в Вашингтоне осознают, что ради завершения конфликта Украине, вопреки желанию Владимира Зеленского, придется пойти на территориальные уступки.
https://1prime.ru/20240827/raketa-851156247.html
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владимир зеленский, мирные переговоры, россия, украина
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, мирные переговоры, РОССИЯ, УКРАИНА
16:38 27.08.2024 (обновлено: 16:39 27.08.2024)
 
Зеленский сделал новое заявление о завершении конфликта

Зеленский: конфликт завершится диалогом, но для него нужны сильные позиции

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Конфликт между Россией и Украиной завершится мирными переговорами, рассказал глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом он заявил в ходе своей пресс-конференции.
"Все закончится диалогом, но надо иметь сильные позиции для диалога", — подчеркнул политик.
Издание Time ранее сообщало, что Украину в 2024 году фактически разделят на части. По мнению авторов материалов, если ВСУ не решит свои проблемы с вооружениями и кадрами, то не только не вернет отошедшие к России территории, но и потеряет новые. Как писало Daily Express, в Вашингтоне осознают, что ради завершения конфликта Украине, вопреки желанию Владимира Зеленского, придется пойти на территориальные уступки.
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Спецоперация на УкраинеВладимир Зеленскиймирные переговорыРОССИЯУКРАИНА
 
 
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