https://1prime.ru/20240827/konflikt-851156652.html

Зеленский сделал новое заявление о завершении конфликта

Зеленский сделал новое заявление о завершении конфликта - 27.08.2024, ПРАЙМ

Зеленский сделал новое заявление о завершении конфликта

Конфликт между Россией и Украиной завершится мирными переговорами, рассказал глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом он заявил в ходе своей... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T16:38+0300

2024-08-27T16:38+0300

2024-08-27T16:39+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

мирные переговоры

россия

украина

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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Конфликт между Россией и Украиной завершится мирными переговорами, рассказал глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом он заявил в ходе своей пресс-конференции."Все закончится диалогом, но надо иметь сильные позиции для диалога", — подчеркнул политик.Издание Time ранее сообщало, что Украину в 2024 году фактически разделят на части. По мнению авторов материалов, если ВСУ не решит свои проблемы с вооружениями и кадрами, то не только не вернет отошедшие к России территории, но и потеряет новые. Как писало Daily Express, в Вашингтоне осознают, что ради завершения конфликта Украине, вопреки желанию Владимира Зеленского, придется пойти на территориальные уступки.

https://1prime.ru/20240827/raketa-851156247.html

украина

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владимир зеленский, мирные переговоры, россия, украина