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"Вот и все": в Киеве сделали заявление об окончании конфликта
"Вот и все": в Киеве сделали заявление об окончании конфликта - 27.08.2024, ПРАЙМ
"Вот и все": в Киеве сделали заявление об окончании конфликта
Результат всей военной кампании определится в столкновении сторон в Донбассе, считает полковник СБУ в отставке Олег Стариков. Об этом он рассказал в интервью... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T17:39+0300
2024-08-27T17:39+0300
2024-08-27T17:39+0300
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МОСКВА, 27 авг — МОСКВА. Результат всей военной кампании определится в столкновении сторон в Донбассе, считает полковник СБУ в отставке Олег Стариков. Об этом он рассказал в интервью политологу Вадиму Карасеву."Покровское (украинское название Красноармейска — Прим. ред.) направление намного важнее — это стратегическое направление, а Курское — это тактическое направление. Вот и все", — объяснил эксперт.Он также считает, что атака украинских подразделений на российское приграничье никак не повлияла на траекторию военных действий."Итог войны будет определяться на восточном фронте", — заключил Стариков.Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что украинские военные освободили для российских подразделений путь на ключевой транспортный узел Донбасса, перебросив значительные резервы в Курскую область.
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всу, украина, россия, донбасс
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, РОССИЯ, ДОНБАСС
"Вот и все": в Киеве сделали заявление об окончании конфликта
Полковник СБУ Стариков: итог конфликта определится в ДНР, а не в Курской области
МОСКВА, 27 авг — МОСКВА. Результат всей военной кампании определится в столкновении сторон в Донбассе, считает полковник СБУ в отставке Олег Стариков. Об этом он рассказал в интервью политологу Вадиму Карасеву.
"Покровское (украинское название Красноармейска — Прим. ред.) направление намного важнее — это стратегическое направление, а Курское — это тактическое направление. Вот и все", — объяснил эксперт.
Он также считает, что атака украинских подразделений на российское приграничье никак не повлияла на траекторию военных действий.
"Итог войны будет определяться на восточном фронте", — заключил Стариков.
Зеленский заявил о новом плане войны с Россией
Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что украинские военные освободили для российских подразделений путь на ключевой транспортный узел Донбасса, перебросив значительные резервы в Курскую область.