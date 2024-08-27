https://1prime.ru/20240827/minfin-851164285.html

Минфин уточнил проведение госзакупок иностранного софта

Минфин уточнил проведение госзакупок иностранного софта - 27.08.2024, ПРАЙМ

Минфин уточнил проведение госзакупок иностранного софта

Минфин РФ уточнил порядок проведения закупок иностранного программного обеспечения (ПО) госорганами и отдельными видами юрлиц. | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T22:00+0300

2024-08-27T22:00+0300

2024-08-27T22:00+0300

по

иностранное по

минфин

россия

еаэс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850728129_0:94:3189:1888_1920x0_80_0_0_2a4c3295add70492c042f5fa67e33aa4.jpg

МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Минфин РФ уточнил порядок проведения закупок иностранного программного обеспечения (ПО) госорганами и отдельными видами юрлиц. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Проект постановления разработан во исполнение положений принятого 8 августа 2024 года закона №318-ФЗ, направленного на оптимизацию механизмов импортозамещения при осуществлении государственных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц, и предусматривает реализацию норм указанного закона, в том числе путем унификации в положениях единого акта правительства РФ действующих в настоящее время запретов и ограничений на закупку иностранных товаров", — прокомментировали РИА Новости в Минфине. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, его разработка направлена на реализацию права правительства РФ применять защитные меры в отношении внутреннего рынка путем установления запретов или ограничений на закупку определенных иностранных товаров, работ и услуг. Данное право кабмина предусмотрено положениями в законах 44-ФЗ, №223-ФЗ и №318-ФЗ, которые регулируют государственные и муниципальные закупки.Так, на основании этих законов проект постановления вносит изменения в постановление правительства РФ №1236 от 2015 года, которым установлен запрет на закупки иностранного ПО. Исключением является ПО из стран ЕАЭС. Этим же постановлением также установлены правила формирования и ведения Реестра российского ПО."Аналогичные положения включены в проект постановления, в связи с чем исключаются из постановления правительства РФ №1236. При этом проектом постановления предусматривается распространение такого запрета не только на государственные закупки, но и на закупки отдельных видов юридических лиц", — отметили в Минфине. "Вместе с тем предусматривается возможность неприменения такого запрета в случае отсутствия необходимого программного обеспечения в соответствующем реестре программного обеспечения Минцифры России или в случае несоответствия программного обеспечения, включенного в такой реестр, характеристикам программного обеспечения, планируемого к закупке", — подчеркнули в финансовом ведомстве. В настоящее время Минфин готовит проект постановления для внесения в правительство России. Документ будет направлен на согласование в органы государственной власти. Ожидается, что постановление вступит в силу с 1 января 2025 года.

https://1prime.ru/20240814/rosseti-850873361.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

по, иностранное по, минфин, россия, еаэс