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Финляндия разрешила ВСУ бить по России западным оружием - 27.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Финляндия разрешила ВСУ бить по России западным оружием
Финляндия разрешила ВСУ бить по России западным оружием - 27.08.2024, ПРАЙМ
Финляндия разрешила ВСУ бить по России западным оружием
Киев имеет право применять переданное Западом оружие для ударов по территории России в рамках обороны, заявил президент Финляндии Александер Стубб в ходе... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T12:58+0300
2024-08-27T12:58+0300
спецоперация на украине
финляндия
украина
военная помощь украине
поставки вооружения
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Киев имеет право применять переданное Западом оружие для ударов по территории России в рамках обороны, заявил президент Финляндии Александер Стубб в ходе пресс-конференции."Если прямо отвечать на первый вопрос, да, может", - заявил глава государства в ответ на вопрос журналиста.Он также дополнил, что Хельсинки не вводили для Киева ограничений по использованию переданного вооружения. Однако оно должно быть реализовано в рамках международного права и исключительно в оборонительных целях.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.
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финляндия
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финляндия, украина, военная помощь украине, поставки вооружения
Спецоперация на Украине, ФИНЛЯНДИЯ, УКРАИНА, военная помощь Украине, поставки вооружения
12:58 27.08.2024
 
Финляндия разрешила ВСУ бить по России западным оружием

Стубб: Украина может использовать переданное Западом оружие для ударов по России

© Фото : Wikimedia Commons/(WT-en) Yangtsefly" Флаг Финляндии
 Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© Фото : Wikimedia Commons/(WT-en) Yangtsefly
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Киев имеет право применять переданное Западом оружие для ударов по территории России в рамках обороны, заявил президент Финляндии Александер Стубб в ходе пресс-конференции.
"Если прямо отвечать на первый вопрос, да, может", - заявил глава государства в ответ на вопрос журналиста.
Он также дополнил, что Хельсинки не вводили для Киева ограничений по использованию переданного вооружения. Однако оно должно быть реализовано в рамках международного права и исключительно в оборонительных целях.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
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Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.
 
Спецоперация на УкраинеФИНЛЯНДИЯУКРАИНАвоенная помощь Украинепоставки вооружения
 
 
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