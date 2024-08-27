https://1prime.ru/20240827/pentagon-851164490.html

Пентагон подтвердил позицию США относительно ударов ВСУ вглубь России

Пентагон подтвердил позицию США относительно ударов ВСУ вглубь России - 27.08.2024, ПРАЙМ

Пентагон подтвердил позицию США относительно ударов ВСУ вглубь России

США не собираются снимать действующие ограничения на удары ВСУ американским оружием вглубь российской территории, несмотря на просьбы Владимира Зеленского снять | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T22:16+0300

2024-08-27T22:16+0300

2024-08-27T22:16+0300

спецоперация на украине

сша

пентагон

украина

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 27 авг - ПРАЙМ. США не собираются снимать действующие ограничения на удары ВСУ американским оружием вглубь российской территории, несмотря на просьбы Владимира Зеленского снять их, заявил во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Райдер отметил, что Украина может применять военную помощь США для защиты от нападений, происходящих на её территории, и для ответных ударов. При этом наша политика в отношении дальних ударов по территории России не меняется.Россия утверждает, что поставки оружия Украине мешают урегулированию и вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров говорил, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для Москвы. По его словам, США и НАТО участвуют в конфликте, в том числе подготовкой кадров на территории европейских стран. В Кремле заявили, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240826/f-16-851118068.html

сша

пентагон

украина

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сша, пентагон, украина, владимир зеленский