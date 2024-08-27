https://1prime.ru/20240827/pentagon-851164490.html
Пентагон подтвердил позицию США относительно ударов ВСУ вглубь России
Пентагон подтвердил позицию США относительно ударов ВСУ вглубь России - 27.08.2024, ПРАЙМ
Пентагон подтвердил позицию США относительно ударов ВСУ вглубь России
США не собираются снимать действующие ограничения на удары ВСУ американским оружием вглубь российской территории, несмотря на просьбы Владимира Зеленского снять | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T22:16+0300
2024-08-27T22:16+0300
2024-08-27T22:16+0300
спецоперация на украине
сша
пентагон
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/21/841262168_0:141:4574:2714_1920x0_80_0_0_c8d19d5cd463294795d5a10444be8f9f.jpg
ВАШИНГТОН, 27 авг - ПРАЙМ. США не собираются снимать действующие ограничения на удары ВСУ американским оружием вглубь российской территории, несмотря на просьбы Владимира Зеленского снять их, заявил во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Райдер отметил, что Украина может применять военную помощь США для защиты от нападений, происходящих на её территории, и для ответных ударов. При этом наша политика в отношении дальних ударов по территории России не меняется.Россия утверждает, что поставки оружия Украине мешают урегулированию и вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров говорил, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для Москвы. По его словам, США и НАТО участвуют в конфликте, в том числе подготовкой кадров на территории европейских стран. В Кремле заявили, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240826/f-16-851118068.html
сша
пентагон
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/21/841262168_509:0:4574:3049_1920x0_80_0_0_975c03cf17823b1ee43f372bc196836c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, пентагон, украина, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, США, Пентагон, УКРАИНА, Владимир Зеленский
Пентагон подтвердил позицию США относительно ударов ВСУ вглубь России
Пентагон: США не планируют снимать ограничения на удары ВСУ вглубь РФ
ВАШИНГТОН, 27 авг - ПРАЙМ. США не собираются снимать действующие ограничения на удары ВСУ американским оружием вглубь российской территории, несмотря на просьбы Владимира Зеленского снять их, заявил во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
Райдер отметил, что Украина может применять военную помощь США для защиты от нападений, происходящих на её территории, и для ответных ударов. При этом наша политика в отношении дальних ударов по территории России не меняется.
Россия утверждает, что поставки оружия Украине мешают урегулированию и вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров говорил, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для Москвы. По его словам, США и НАТО участвуют в конфликте, в том числе подготовкой кадров на территории европейских стран. В Кремле заявили, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
ВС России нанесли удар по ангару, где ВСУ прятали два истребителя F-16