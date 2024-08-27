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Пентагон подтвердил позицию США относительно ударов ВСУ вглубь России - 27.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240827/pentagon-851164490.html
Пентагон подтвердил позицию США относительно ударов ВСУ вглубь России
Пентагон подтвердил позицию США относительно ударов ВСУ вглубь России - 27.08.2024, ПРАЙМ
Пентагон подтвердил позицию США относительно ударов ВСУ вглубь России
США не собираются снимать действующие ограничения на удары ВСУ американским оружием вглубь российской территории, несмотря на просьбы Владимира Зеленского снять | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T22:16+0300
2024-08-27T22:16+0300
спецоперация на украине
сша
пентагон
украина
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 27 авг - ПРАЙМ. США не собираются снимать действующие ограничения на удары ВСУ американским оружием вглубь российской территории, несмотря на просьбы Владимира Зеленского снять их, заявил во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Райдер отметил, что Украина может применять военную помощь США для защиты от нападений, происходящих на её территории, и для ответных ударов. При этом наша политика в отношении дальних ударов по территории России не меняется.Россия утверждает, что поставки оружия Украине мешают урегулированию и вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров говорил, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для Москвы. По его словам, США и НАТО участвуют в конфликте, в том числе подготовкой кадров на территории европейских стран. В Кремле заявили, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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сша, пентагон, украина, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, США, Пентагон, УКРАИНА, Владимир Зеленский
22:16 27.08.2024
 
Пентагон подтвердил позицию США относительно ударов ВСУ вглубь России

Пентагон: США не планируют снимать ограничения на удары ВСУ вглубь РФ

© Фото : U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© Фото : U.S. Department of Defense
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ВАШИНГТОН, 27 авг - ПРАЙМ. США не собираются снимать действующие ограничения на удары ВСУ американским оружием вглубь российской территории, несмотря на просьбы Владимира Зеленского снять их, заявил во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
Райдер отметил, что Украина может применять военную помощь США для защиты от нападений, происходящих на её территории, и для ответных ударов. При этом наша политика в отношении дальних ударов по территории России не меняется.
Россия утверждает, что поставки оружия Украине мешают урегулированию и вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров говорил, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для Москвы. По его словам, США и НАТО участвуют в конфликте, в том числе подготовкой кадров на территории европейских стран. В Кремле заявили, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Американский многоцелевой лёгкий истребитель F-16 - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
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Вчера, 09:43
 
Спецоперация на УкраинеСШАПентагонУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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