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Зеленский заявил о новом плане войны с Россией
Зеленский заявил о новом плане войны с Россией - 27.08.2024, ПРАЙМ
Зеленский заявил о новом плане войны с Россией
В сентябре глава киевского режима намерен предоставить Вашингтону новый план войны с Россией. Об этом Владимир Зеленский заявил в ходе своей пресс-конференции. | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T17:28+0300
2024-08-27T17:28+0300
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. В сентябре глава киевского режима намерен предоставить Вашингтону новый план войны с Россией. Об этом Владимир Зеленский заявил в ходе своей пресс-конференции.Зеленский утверждает, что в Киеве разработали "план победы Украины". "Детально говорить не буду, план подготовлен, думаю, справедливо будет если этот план сначала представлю президенту США. От него зависит успех этого плана, дадут нам то, что в плане, или нет, будем мы свободны в использовании того, что в этом плане или нет", - объявил политик. Он также рассказал о намерении передать документ кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.
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владимир зеленский, план, украина, россия, сша
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, план, УКРАИНА, РОССИЯ, США
Зеленский заявил о новом плане войны с Россией
Зеленский заявил, что намерен в сентябре показать новый план войны с РФ президенту США
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. В сентябре глава киевского режима намерен предоставить Вашингтону новый план войны с Россией. Об этом Владимир Зеленский заявил в ходе своей пресс-конференции.
Зеленский утверждает, что в Киеве разработали "план победы Украины".
"Детально говорить не буду, план подготовлен, думаю, справедливо будет если этот план сначала представлю президенту США. От него зависит успех этого плана, дадут нам то, что в плане, или нет, будем мы свободны в использовании того, что в этом плане или нет", - объявил политик.
Он также рассказал о намерении передать документ кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу.
"Будут уничтожены". В США испугались безумного шага Украины
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.