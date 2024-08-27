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На Украине сделали неожиданное заявление о российских военных

На Украине сделали неожиданное заявление о российских военных - 27.08.2024, ПРАЙМ

На Украине сделали неожиданное заявление о российских военных

Российские военные очень хорошо подготовлены, считает офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимир Черняк. Об этом он рассказал во время... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T16:05+0300

2024-08-27T16:05+0300

2024-08-27T16:05+0300

спецоперация на украине

всу

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россия

вс рф

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российские военные очень хорошо подготовлены, считает офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимир Черняк. Об этом он рассказал во время телеэфира на канале "Киев 24"."Это квалифицированные мобилизованные военные, умеющие воевать..." — описал он российских военных, выполняющих поставленные задачи в Харьковской области.Черняк также подчеркнул, что не всегда удается предсказать следующий шаг российского командования. Сложившуюся ситуацию в Харьковской области эксперт назвал напряженной и неоднозначной.

https://1prime.ru/20240827/porazhenie-851155361.html

украина

харьковская область

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всу, украина, россия, вс рф, харьковская область