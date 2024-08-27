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На Украине сделали неожиданное заявление о российских военных
На Украине сделали неожиданное заявление о российских военных - 27.08.2024, ПРАЙМ
На Украине сделали неожиданное заявление о российских военных
Российские военные очень хорошо подготовлены, считает офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимир Черняк. Об этом он рассказал во время... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T16:05+0300
2024-08-27T16:05+0300
2024-08-27T16:05+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российские военные очень хорошо подготовлены, считает офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимир Черняк. Об этом он рассказал во время телеэфира на канале "Киев 24"."Это квалифицированные мобилизованные военные, умеющие воевать..." — описал он российских военных, выполняющих поставленные задачи в Харьковской области.Черняк также подчеркнул, что не всегда удается предсказать следующий шаг российского командования. Сложившуюся ситуацию в Харьковской области эксперт назвал напряженной и неоднозначной.
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всу, украина, россия, вс рф, харьковская область
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, РОССИЯ, ВС РФ, Харьковская область
На Украине сделали неожиданное заявление о российских военных
Офицер ВСУ Черняк признал высокий уровень подготовки мобилизованных в РФ
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российские военные очень хорошо подготовлены, считает офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимир Черняк. Об этом он рассказал во время телеэфира на канале "Киев 24".
"Это квалифицированные мобилизованные военные, умеющие воевать..." — описал он российских военных, выполняющих поставленные задачи в Харьковской области.
Черняк также подчеркнул, что не всегда удается предсказать следующий шаг российского командования. Сложившуюся ситуацию в Харьковской области эксперт назвал напряженной и неоднозначной.
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