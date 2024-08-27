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На Украине сделали неожиданное заявление о российских военных - 27.08.2024, ПРАЙМ
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На Украине сделали неожиданное заявление о российских военных
На Украине сделали неожиданное заявление о российских военных - 27.08.2024, ПРАЙМ
На Украине сделали неожиданное заявление о российских военных
Российские военные очень хорошо подготовлены, считает офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимир Черняк. Об этом он рассказал во время... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T16:05+0300
2024-08-27T16:05+0300
спецоперация на украине
всу
украина
россия
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российские военные очень хорошо подготовлены, считает офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимир Черняк. Об этом он рассказал во время телеэфира на канале "Киев 24"."Это квалифицированные мобилизованные военные, умеющие воевать..." — описал он российских военных, выполняющих поставленные задачи в Харьковской области.Черняк также подчеркнул, что не всегда удается предсказать следующий шаг российского командования. Сложившуюся ситуацию в Харьковской области эксперт назвал напряженной и неоднозначной.
https://1prime.ru/20240827/porazhenie-851155361.html
украина
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всу, украина, россия, вс рф, харьковская область
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, РОССИЯ, ВС РФ, Харьковская область
16:05 27.08.2024
 
На Украине сделали неожиданное заявление о российских военных

Офицер ВСУ Черняк признал высокий уровень подготовки мобилизованных в РФ

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкЧеловек с оружием
Человек с оружием - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российские военные очень хорошо подготовлены, считает офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимир Черняк. Об этом он рассказал во время телеэфира на канале "Киев 24".
"Это квалифицированные мобилизованные военные, умеющие воевать..." — описал он российских военных, выполняющих поставленные задачи в Харьковской области.
Черняк также подчеркнул, что не всегда удается предсказать следующий шаг российского командования. Сложившуюся ситуацию в Харьковской области эксперт назвал напряженной и неоднозначной.
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Спецоперация на УкраинеВСУУКРАИНАРОССИЯВС РФХарьковская область
 
 
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