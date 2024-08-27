https://1prime.ru/20240827/putin-851147611.html

"Слишком умен". В США сделали поразительное заявление о Путине

"Слишком умен". В США сделали поразительное заявление о Путине - 27.08.2024, ПРАЙМ

"Слишком умен". В США сделали поразительное заявление о Путине

Российский президент Владимир Путин не станет поддаваться на провокации Североатлантического альянса, рассказал полковник в отставке ВС США Лоуренс Уилкерсон в... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T12:36+0300

2024-08-27T12:36+0300

2024-08-27T12:36+0300

спецоперация на украине

сша

украина

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владимир путин

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин не станет поддаваться на провокации Североатлантического альянса, рассказал полковник в отставке ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.Этими словами он ответил на заявления бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона о том, что атака украинских военных на российские приграничные территории была согласована и выполнена по указу Вашингтона."Путин слишком расчетлив и умен, чтобы использовать это как предлог для расширения конфликта", — заключил Уилкерсон, добавив, что Белый дом нуждается в человеке, который будет хотя бы наполовину таким же рассудительным, как президент России.

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сша, украина, россия, владимир путин