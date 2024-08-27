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Зеленский похвастался новым украинским "чудо-оружием" - 27.08.2024, ПРАЙМ
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Зеленский похвастался новым украинским "чудо-оружием"
Зеленский похвастался новым украинским "чудо-оружием" - 27.08.2024, ПРАЙМ
Зеленский похвастался новым украинским "чудо-оружием"
Киев провел первые испытания украинской баллистической ракеты, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Его слова приводит издание "Украинская правда". | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T16:23+0300
2024-08-27T16:23+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
баллистическая ракета
нато
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Киев провел первые испытания украинской баллистической ракеты, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Его слова приводит издание "Украинская правда"."Ну, думал, что рано об этом говорить, но... Было испытание – положительно – первой баллистической украинской ракеты", — рассказал Зеленский.Он также дополнил, что остальные детали останутся нераскрытыми.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
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владимир зеленский, баллистическая ракета, нато
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, баллистическая ракета, НАТО
16:23 27.08.2024
 
Зеленский похвастался новым украинским "чудо-оружием"

Зеленский: Украина провела испытание своей первой баллистической ракеты

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск крылатых ракет "Оникс"
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Киев провел первые испытания украинской баллистической ракеты, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Его слова приводит издание "Украинская правда".
"Ну, думал, что рано об этом говорить, но... Было испытание – положительно – первой баллистической украинской ракеты", — рассказал Зеленский.
Он также дополнил, что остальные детали останутся нераскрытыми.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
Зеленский заявил о применении нового "оружия возмездия" против России
24 августа, 16:39
 
Спецоперация на УкраинеВладимир Зеленскийбаллистическая ракетаНАТО
 
 
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