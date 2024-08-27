https://1prime.ru/20240827/rakety-851150070.html
Лавров прокомментировал требования Киева к Западу по Storm Shadow
Лавров прокомментировал требования Киева к Западу по Storm Shadow - 27.08.2024, ПРАЙМ
Лавров прокомментировал требования Киева к Западу по Storm Shadow
Обсуждение потенциального использования Киевом западных ракет Storm Shadow для атак по российским территориям - это "игра с огнем", заявил министр иностранных... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T13:41+0300
2024-08-27T13:41+0300
2024-08-27T13:54+0300
спецоперация на украине
сергей лавров
ракеты
запад
украина
storm shadow
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849069749_0:63:3073:1791_1920x0_80_0_0_4b21aaf22e3aaae0a77b69e3611fac3d.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Обсуждение потенциального использования Киевом западных ракет Storm Shadow для атак по российским территориям - это "игра с огнем", заявил министр иностранных дел России Сергей лавров."Мы давно слышим эти спекуляции... Игра с огнем, а они как дети малые, со спичками балуются - это очень опасная штука для взрослых дядек и тетек, которым доверено ядерное оружие в той или иной западной стране", - подчеркнул министр в ходе переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани.Ранее американское издание Guardian сообщало, что киевская "верхушка" намерена произвести "демонстративный удар" по российским территориям, чтобы создать непосредственную угрозу Кремлю. Однако в Вашингтоне, как сообщается, от плана отказались.Глава российского МИД также подчеркнул, что запрос Киева на применение ракет является шантажом."Это попытка сделать вид, что Запад хочет избежать чрезмерной эскалации, но на самом деле это лукавство. Запад не хочет избежать эскалации, Запад, по-русски говоря, нарывается. Мне кажется, это уже очевидно всем", - заключил дипломат.
https://1prime.ru/20240827/ssha-851149957.html
запад
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849069749_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_4f142ca15de403e51181622ab5e1fc47.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, ракеты, запад, украина, storm shadow
Спецоперация на Украине, Сергей Лавров, ракеты, ЗАПАД, УКРАИНА, Storm Shadow
Лавров прокомментировал требования Киева к Западу по Storm Shadow
Лавров: Киев требует разрешить применять Storm Shadow в атаках на РФ, это шантаж
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Обсуждение потенциального использования Киевом западных ракет Storm Shadow для атак по российским территориям - это "игра с огнем", заявил министр иностранных дел России Сергей лавров.
"Мы давно слышим эти спекуляции... Игра с огнем, а они как дети малые, со спичками балуются - это очень опасная штука для взрослых дядек и тетек, которым доверено ядерное оружие в той или иной западной стране", - подчеркнул министр в ходе переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани.
Ранее американское издание Guardian сообщало, что киевская "верхушка" намерена произвести "демонстративный удар" по российским территориям, чтобы создать непосредственную угрозу Кремлю. Однако в Вашингтоне, как сообщается, от плана отказались.
Глава российского МИД также подчеркнул, что запрос Киева на применение ракет является шантажом.
В МИД осудили эскалационный курс США вокруг Украины
"Это попытка сделать вид, что Запад хочет избежать чрезмерной эскалации, но на самом деле это лукавство. Запад не хочет избежать эскалации, Запад, по-русски говоря, нарывается. Мне кажется, это уже очевидно всем", - заключил дипломат.