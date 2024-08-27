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Лавров прокомментировал требования Киева к Западу по Storm Shadow

Лавров прокомментировал требования Киева к Западу по Storm Shadow - 27.08.2024, ПРАЙМ

Лавров прокомментировал требования Киева к Западу по Storm Shadow

Обсуждение потенциального использования Киевом западных ракет Storm Shadow для атак по российским территориям - это "игра с огнем", заявил министр иностранных... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T13:41+0300

2024-08-27T13:41+0300

2024-08-27T13:54+0300

спецоперация на украине

сергей лавров

ракеты

запад

украина

storm shadow

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Обсуждение потенциального использования Киевом западных ракет Storm Shadow для атак по российским территориям - это "игра с огнем", заявил министр иностранных дел России Сергей лавров."Мы давно слышим эти спекуляции... Игра с огнем, а они как дети малые, со спичками балуются - это очень опасная штука для взрослых дядек и тетек, которым доверено ядерное оружие в той или иной западной стране", - подчеркнул министр в ходе переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани.Ранее американское издание Guardian сообщало, что киевская "верхушка" намерена произвести "демонстративный удар" по российским территориям, чтобы создать непосредственную угрозу Кремлю. Однако в Вашингтоне, как сообщается, от плана отказались.Глава российского МИД также подчеркнул, что запрос Киева на применение ракет является шантажом."Это попытка сделать вид, что Запад хочет избежать чрезмерной эскалации, но на самом деле это лукавство. Запад не хочет избежать эскалации, Запад, по-русски говоря, нарывается. Мне кажется, это уже очевидно всем", - заключил дипломат.

https://1prime.ru/20240827/ssha-851149957.html

запад

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сергей лавров, ракеты, запад, украина, storm shadow