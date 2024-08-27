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FT: Киев передал США данные об объектах РФ для атак западными ракетами

FT: Киев передал США данные об объектах РФ для атак западными ракетами - 27.08.2024, ПРАЙМ

FT: Киев передал США данные об объектах РФ для атак западными ракетами

Недавно Украина предоставила США информацию об объектах в России, которые хотела бы поразить западными ракетами большой дальности, сообщает газета Financial... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T14:40+0300

2024-08-27T14:40+0300

2024-08-27T14:40+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Недавно Украина предоставила США информацию об объектах в России, которые хотела бы поразить западными ракетами большой дальности, сообщает газета Financial Times со ссылкой на украинского чиновника. Издание пишет, что за последние недели Киев передал Вашингтону информацию о конкретных целях. Он хотел бы, чтобы США нанесли по ним удары с использованием ракет ATACMS, а Великобритания и Франция — с помощью ракет Storm Shadow и Scalp соответственно.Как утверждает газета, речь идет об аэродромах, складах боеприпасов, хранилищах топлива и центрах управления и контроля. Однако издание напоминает, что, по мнению администрации президента США Джо Байдена, использование подобного оружия на территории России вряд ли изменит стратегическую ситуацию в пользу Украины. В июле Пентагон заявил, что США не разрешают Украине бить по России ракетами ATACMS. Однако это может измениться. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что некоторые страны альянса, включая Великобританию, передавали Киеву оружие без ограничений. Франция также разрешила Украине использовать свои ракеты Storm Shadows/Scalps для ударов по российским регионам.

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украина, сша, ракеты, ракеты, ракеты atacms