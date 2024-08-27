https://1prime.ru/20240827/spetsoperatsiya-851152080.html

"Использует преимущество". Сырский назвал сложное направление

"Использует преимущество". Сырский назвал сложное направление - 27.08.2024, ПРАЙМ

"Использует преимущество". Сырский назвал сложное направление

Главком ВСУ Александр Сырский назвал Красноармейское направление самым напряженным. Об этом он заявил во время форума "Украина 2024. Независимость".Сырский... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T14:51+0300

2024-08-27T14:51+0300

2024-08-27T14:51+0300

спецоперация на украине

украина

всу

сво

александр сырский

https://cdnn.1prime.ru/img/84302/85/843028521_0:55:1043:641_1920x0_80_0_0_03634719cc395ee3c4794d907308dbb1.jpg

МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Главком ВСУ Александр Сырский назвал Красноармейское направление самым напряженным. Об этом он заявил во время форума "Украина 2024. Независимость".Сырский заявил, что ситуация на Покровском направлении (ранее — Красноармейском) довольно напряжённая. Противник обладает значительным преимуществом в живой силе, вооружении и военной технике. Он активно использует артиллерию, авиацию и бронетехнику в своих действиях.Вчера британская газета The Sunday Times сообщила, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы с обороной в районе города Красноармейска на фоне событий в Курской области.

https://1prime.ru/20240827/rakety-851151684.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, всу, сво, александр сырский