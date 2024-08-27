https://1prime.ru/20240827/spetsoperatsiya-851152080.html
"Использует преимущество". Сырский назвал сложное направление
"Использует преимущество". Сырский назвал сложное направление - 27.08.2024, ПРАЙМ
"Использует преимущество". Сырский назвал сложное направление
Главком ВСУ Александр Сырский назвал Красноармейское направление самым напряженным. Об этом он заявил во время форума "Украина 2024. Независимость".Сырский... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T14:51+0300
2024-08-27T14:51+0300
2024-08-27T14:51+0300
спецоперация на украине
украина
всу
сво
александр сырский
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/85/843028521_0:55:1043:641_1920x0_80_0_0_03634719cc395ee3c4794d907308dbb1.jpg
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Главком ВСУ Александр Сырский назвал Красноармейское направление самым напряженным. Об этом он заявил во время форума "Украина 2024. Независимость".Сырский заявил, что ситуация на Покровском направлении (ранее — Красноармейском) довольно напряжённая. Противник обладает значительным преимуществом в живой силе, вооружении и военной технике. Он активно использует артиллерию, авиацию и бронетехнику в своих действиях.Вчера британская газета The Sunday Times сообщила, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы с обороной в районе города Красноармейска на фоне событий в Курской области.
https://1prime.ru/20240827/rakety-851151684.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/85/843028521_57:0:984:695_1920x0_80_0_0_9205670a195a8adb5ca0a1dcd3ab8b38.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, всу, сво, александр сырский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, СВО, Александр Сырский
"Использует преимущество". Сырский назвал сложное направление
Главком ВСУ Сырский заявил о сложной ситуации на Покровском направлении
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Главком ВСУ Александр Сырский назвал Красноармейское направление самым напряженным. Об этом он заявил во время форума "Украина 2024. Независимость".
Сырский заявил, что ситуация на Покровском направлении (ранее — Красноармейском) довольно напряжённая. Противник обладает значительным преимуществом в живой силе, вооружении и военной технике. Он активно использует артиллерию, авиацию и бронетехнику в своих действиях.
Вчера британская газета The Sunday Times сообщила, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы с обороной в районе города Красноармейска на фоне событий в Курской области.
FT: Киев передал США данные об объектах РФ для атак западными ракетами