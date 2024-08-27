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"Использует преимущество". Сырский назвал сложное направление - 27.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Использует преимущество". Сырский назвал сложное направление
"Использует преимущество". Сырский назвал сложное направление - 27.08.2024, ПРАЙМ
"Использует преимущество". Сырский назвал сложное направление
Главком ВСУ Александр Сырский назвал Красноармейское направление самым напряженным. Об этом он заявил во время форума "Украина 2024. Независимость".Сырский... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T14:51+0300
2024-08-27T14:51+0300
спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Главком ВСУ Александр Сырский назвал Красноармейское направление самым напряженным. Об этом он заявил во время форума "Украина 2024. Независимость".Сырский заявил, что ситуация на Покровском направлении (ранее — Красноармейском) довольно напряжённая. Противник обладает значительным преимуществом в живой силе, вооружении и военной технике. Он активно использует артиллерию, авиацию и бронетехнику в своих действиях.Вчера британская газета The Sunday Times сообщила, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы с обороной в районе города Красноармейска на фоне событий в Курской области.
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украина, всу, сво, александр сырский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, СВО, Александр Сырский
14:51 27.08.2024
 
"Использует преимущество". Сырский назвал сложное направление

Главком ВСУ Сырский заявил о сложной ситуации на Покровском направлении

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© Фото : Офис президента Украины
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Главком ВСУ Александр Сырский назвал Красноармейское направление самым напряженным. Об этом он заявил во время форума "Украина 2024. Независимость".

Сырский заявил, что ситуация на Покровском направлении (ранее — Красноармейском) довольно напряжённая. Противник обладает значительным преимуществом в живой силе, вооружении и военной технике. Он активно использует артиллерию, авиацию и бронетехнику в своих действиях.
Вчера британская газета The Sunday Times сообщила, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы с обороной в районе города Красноармейска на фоне событий в Курской области.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
FT: Киев передал США данные об объектах РФ для атак западными ракетами
14:40
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУСВОАлександр Сырский
 
 
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