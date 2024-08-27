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"Оставит умирать": в США раскрыли, что задумал Киев в ДНР
"Оставит умирать": в США раскрыли, что задумал Киев в ДНР - 27.08.2024, ПРАЙМ
"Оставит умирать": в США раскрыли, что задумал Киев в ДНР
Киев в отчаянии может приказать военным в сражении создать оборонительный рубеж на Днепре, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью канул Dialogue | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T20:49+0300
2024-08-27T20:49+0300
2024-08-27T20:49+0300
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Киев в отчаянии может приказать военным в сражении создать оборонительный рубеж на Днепре, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью канул Dialogue Works.Он предположил, что Украина может отдать приказ оставшимся в Донбассе силам отстаивать свои позиции до конца, чтобы замедлить продвижение России. В это время Киев будет стараться создать линию обороны на западном берегу Днепра.По словам аналитика, после этого Киев может оставить своих солдат, которые находятся к востоку от реки, без помощи. Эксперт назвал такой шаг проявлением отчаяния, поскольку у Украины больше не осталось вариантов действий после того, как она отправила свои стратегические резервы в Курскую область.Россия не стала перебрасывать значительные силы, чтобы отреагировать на ситуацию в Курской области. В настоящее время основные усилия российских войск сосредоточены на Донецком направлении, где они успешно продвигаются. В Донбассе и Запорожской области российские войска близки к крупной победе, в то время как Вооружённые силы Украины (ВСУ) находятся на грани поражения.
https://1prime.ru/20240827/kitay-851162601.html
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украина, всу, донбасс
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, ДОНБАСС
"Оставит умирать": в США раскрыли, что задумал Киев в ДНР
Риттер: Киев может бросить солдат на смерть в ДНР и окопаться у Днепра
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ.
Киев в отчаянии может приказать военным в сражении создать оборонительный рубеж на Днепре, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью канул Dialogue Works
.
Он предположил, что Украина может отдать приказ оставшимся в Донбассе силам отстаивать свои позиции до конца, чтобы замедлить продвижение России. В это время Киев будет стараться создать линию обороны на западном берегу Днепра.
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По словам аналитика, после этого Киев может оставить своих солдат, которые находятся к востоку от реки, без помощи. Эксперт назвал такой шаг проявлением отчаяния, поскольку у Украины больше не осталось вариантов действий после того, как она отправила свои стратегические резервы в Курскую область.
Россия не стала перебрасывать значительные силы, чтобы отреагировать на ситуацию в Курской области. В настоящее время основные усилия российских войск сосредоточены на Донецком направлении, где они успешно продвигаются. В Донбассе и Запорожской области российские войска близки к крупной победе, в то время как Вооружённые силы Украины (ВСУ) находятся на грани поражения.