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"Оставит умирать": в США раскрыли, что задумал Киев в ДНР - 27.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240827/spetsoperatsiya-851163579.html
"Оставит умирать": в США раскрыли, что задумал Киев в ДНР
"Оставит умирать": в США раскрыли, что задумал Киев в ДНР - 27.08.2024, ПРАЙМ
"Оставит умирать": в США раскрыли, что задумал Киев в ДНР
Киев в отчаянии может приказать военным в сражении создать оборонительный рубеж на Днепре, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью канул Dialogue | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T20:49+0300
2024-08-27T20:49+0300
спецоперация на украине
украина
всу
донбасс
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Киев в отчаянии может приказать военным в сражении создать оборонительный рубеж на Днепре, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью канул Dialogue Works.Он предположил, что Украина может отдать приказ оставшимся в Донбассе силам отстаивать свои позиции до конца, чтобы замедлить продвижение России. В это время Киев будет стараться создать линию обороны на западном берегу Днепра.По словам аналитика, после этого Киев может оставить своих солдат, которые находятся к востоку от реки, без помощи. Эксперт назвал такой шаг проявлением отчаяния, поскольку у Украины больше не осталось вариантов действий после того, как она отправила свои стратегические резервы в Курскую область.Россия не стала перебрасывать значительные силы, чтобы отреагировать на ситуацию в Курской области. В настоящее время основные усилия российских войск сосредоточены на Донецком направлении, где они успешно продвигаются. В Донбассе и Запорожской области российские войска близки к крупной победе, в то время как Вооружённые силы Украины (ВСУ) находятся на грани поражения.
https://1prime.ru/20240827/kitay-851162601.html
украина
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украина, всу, донбасс
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, ДОНБАСС
20:49 27.08.2024
 
"Оставит умирать": в США раскрыли, что задумал Киев в ДНР

Риттер: Киев может бросить солдат на смерть в ДНР и окопаться у Днепра

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Киев в отчаянии может приказать военным в сражении создать оборонительный рубеж на Днепре, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью канул Dialogue Works.
Он предположил, что Украина может отдать приказ оставшимся в Донбассе силам отстаивать свои позиции до конца, чтобы замедлить продвижение России. В это время Киев будет стараться создать линию обороны на западном берегу Днепра.
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19:19
По словам аналитика, после этого Киев может оставить своих солдат, которые находятся к востоку от реки, без помощи. Эксперт назвал такой шаг проявлением отчаяния, поскольку у Украины больше не осталось вариантов действий после того, как она отправила свои стратегические резервы в Курскую область.
Россия не стала перебрасывать значительные силы, чтобы отреагировать на ситуацию в Курской области. В настоящее время основные усилия российских войск сосредоточены на Донецком направлении, где они успешно продвигаются. В Донбассе и Запорожской области российские войска близки к крупной победе, в то время как Вооружённые силы Украины (ВСУ) находятся на грани поражения.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУДОНБАСС
 
 
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