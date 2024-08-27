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"Впервые такое вижу": украинский военный признал неудобную правду о России - 27.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Впервые такое вижу": украинский военный признал неудобную правду о России
"Впервые такое вижу": украинский военный признал неудобную правду о России - 27.08.2024, ПРАЙМ
"Впервые такое вижу": украинский военный признал неудобную правду о России
На красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике Россия имеет значительное преимущество в численности живой силы, заявил военнослужащий ВСУ... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T21:19+0300
2024-08-27T21:19+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. На красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике Россия имеет значительное преимущество в численности живой силы, заявил военнослужащий ВСУ Александр Солонько в эфире "Радио НВ".Он отметил, что преимущество в количестве личного состава огромно, ничего подобного ни в Бахмуте (украинское название Артемовска в ДНР — прим. ред.), не было ни где-либо ещё. Это просто невероятное преимущество в численности.Военнослужащий также высказал недовольство в адрес тех, кто призывает ВС Украины остановить продвижение российских войск на этом участке фронта, но при этом не имеет представления о текущей ситуации.Во вторник главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что Киев планировал атаковать Курскую область с целью отвлечь российские вооружённые силы от других направлений, в первую очередь от краснолиманского.
https://1prime.ru/20240827/kitay-851162601.html
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украина, сво, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, ВСУ
21:19 27.08.2024
 
"Впервые такое вижу": украинский военный признал неудобную правду о России

Солдат ВСУ: такого преимущества, как под Красноармейском, у России не было нигде

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. На красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике Россия имеет значительное преимущество в численности живой силы, заявил военнослужащий ВСУ Александр Солонько в эфире "Радио НВ".
Он отметил, что преимущество в количестве личного состава огромно, ничего подобного ни в Бахмуте (украинское название Артемовска в ДНР — прим. ред.), не было ни где-либо ещё. Это просто невероятное преимущество в численности.
Военнослужащий также высказал недовольство в адрес тех, кто призывает ВС Украины остановить продвижение российских войск на этом участке фронта, но при этом не имеет представления о текущей ситуации.
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19:19
Во вторник главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что Киев планировал атаковать Курскую область с целью отвлечь российские вооружённые силы от других направлений, в первую очередь от краснолиманского.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСВОВСУ
 
 
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