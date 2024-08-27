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"Впервые такое вижу": украинский военный признал неудобную правду о России

"Впервые такое вижу": украинский военный признал неудобную правду о России - 27.08.2024, ПРАЙМ

"Впервые такое вижу": украинский военный признал неудобную правду о России

На красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике Россия имеет значительное преимущество в численности живой силы, заявил военнослужащий ВСУ... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T21:19+0300

2024-08-27T21:19+0300

2024-08-27T21:19+0300

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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. На красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике Россия имеет значительное преимущество в численности живой силы, заявил военнослужащий ВСУ Александр Солонько в эфире "Радио НВ".Он отметил, что преимущество в количестве личного состава огромно, ничего подобного ни в Бахмуте (украинское название Артемовска в ДНР — прим. ред.), не было ни где-либо ещё. Это просто невероятное преимущество в численности.Военнослужащий также высказал недовольство в адрес тех, кто призывает ВС Украины остановить продвижение российских войск на этом участке фронта, но при этом не имеет представления о текущей ситуации.Во вторник главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что Киев планировал атаковать Курскую область с целью отвлечь российские вооружённые силы от других направлений, в первую очередь от краснолиманского.

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