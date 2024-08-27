https://1prime.ru/20240827/syrskiy-851155961.html

"Хотели отвлечь". Сырский сделал признание о нападении на Курскую область

"Хотели отвлечь". Сырский сделал признание о нападении на Курскую область - 27.08.2024, ПРАЙМ

"Хотели отвлечь". Сырский сделал признание о нападении на Курскую область

Одной из целей операции ВСУ на Курском направлении было отвлечение российских войск от Донецкой народной республики, заявил главком ВСУ Александр Сырский на... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T16:14+0300

2024-08-27T16:14+0300

2024-08-27T16:14+0300

спецоперация на украине

россия

александр сырский

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Одной из целей операции ВСУ на Курском направлении было отвлечение российских войск от Донецкой народной республики, заявил главком ВСУ Александр Сырский на форуме, трансляция которого велась в эфире всеукраинского телемарафона."Одной из задач проведения операции на Курском направлении как раз и было отвлечение сил противника с других направлений. В первую очередь это касается покровского (до переименования Киевом – красноармейского – ред.), кураховского направления", - отметил он.По словам Сырского, российские войска продолжают концентрироваться на Покровском направлении. Параллельно с этим депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщил о катастрофической ситуации для украинских вооруженных сил под Покровском в Донецкой народной республике.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.

https://1prime.ru/20240827/spetsoperatsiya-851152080.html

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россия, александр сырский