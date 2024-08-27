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На Западе неожиданной цитатой описали ситуацию в Курской области
На Западе неожиданной цитатой описали ситуацию в Курской области - 27.08.2024, ПРАЙМ
На Западе неожиданной цитатой описали ситуацию в Курской области
Эксперт из Великобритании Александр Меркурис прокомментировал ситуацию в Курской области, описав ее цитатой Наполеона. Его высказывание опубликовал... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T14:10+0300
2024-08-27T14:10+0300
2024-08-27T14:10+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Эксперт из Великобритании Александр Меркурис прокомментировал ситуацию в Курской области, описав ее цитатой Наполеона. Его высказывание опубликовал YouTube-канал Duran."<...> Украинцы сами себя истощают — истощают ряды своих лучших военнослужащих, свои резервы — в то время, как русские продвигаются по другим направлениям. Есть известная цитата Наполеона: никогда не мешайте противнику, когда он совершает ошибку", — заявил Меркурис.Он также уточнил, что украинская сторона уже потеряла большое количество своей и западной бронетехники.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, РОССИЯ
На Западе неожиданной цитатой описали ситуацию в Курской области
Меркурис цитатой Наполеона описал ситуацию в Курской области
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ.
Эксперт из Великобритании Александр Меркурис прокомментировал ситуацию в Курской области, описав ее цитатой Наполеона. Его высказывание опубликовал YouTube-канал Duran
.
"<...> Украинцы сами себя истощают — истощают ряды своих лучших военнослужащих, свои резервы — в то время, как русские продвигаются по другим направлениям. Есть известная цитата Наполеона: никогда не мешайте противнику, когда он совершает ошибку", — заявил Меркурис.
Он также уточнил, что украинская сторона уже потеряла большое количество своей и западной бронетехники.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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