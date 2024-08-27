https://1prime.ru/20240827/ugledar-851152964.html

"Последний оплот": в Германии забили тревогу из-за ситуации под Угледаром

"Последний оплот": в Германии забили тревогу из-за ситуации под Угледаром - 27.08.2024, ПРАЙМ

"Последний оплот": в Германии забили тревогу из-за ситуации под Угледаром

Российские войска приблизились к последнему опорному пункту Вооруженных Сил Украины под Угледаром в Донецкой Народной Республике. Об этом в социальной сети Х... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T15:22+0300

2024-08-27T15:22+0300

2024-08-27T15:22+0300

спецоперация на украине

россия

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российские войска приблизились к последнему опорному пункту Вооруженных Сил Украины под Угледаром в Донецкой Народной Республике. Об этом в социальной сети Х сообщил журналист Юлиан Репке."Наступающая российская армия заняла еще одну укрепленную позицию вдоль шоссе Угледар — Константиновка, поставив под угрозу оборону последнего украинского оплота в этом районе — деревни Водяное", — сказано в публикации.Ранее Минобороны России сообщало, что российская военная авиация нанесла удары по восьми бригадам ВСУ в Сумской области. В результате атаки была уничтожена значительная часть личного состава и техники украинских военнослужащих. Также были уничтожены три артиллерийские установки и две реактивные системы залпового огня, в том числе одна американская РСЗО HIMARS.Сообщается также о потерях со стороны ВСУ - до 400 военнослужащих и 30 единиц бронетехники. Боевые действия продолжаются не только в Сумской области, но и в приграничных районах Курской области. За сутки российские военные уничтожили до 400 украинских боевиков и 30 единиц бронетехники, включая боевую машину пехоты и бронетранспортеры.

https://1prime.ru/20240827/oruzhie-851148531.html

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