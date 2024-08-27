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ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 28 августа - 27.08.2024, ПРАЙМ
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ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 28 августа
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 28 августа - 27.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 28 августа
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 6,5 копейки, до 11,7513 рубля, курс доллара снизился на 29,38 копейки, до 91,4807 рубля,... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T17:34+0300
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 6,5 копейки, до 11,7513 рубля, курс доллара снизился на 29,38 копейки, до 91,4807 рубля, курс евро — на 20,16 копейки, до 102,2911 рубля, следует из данных Банка России.Банк России с 13 июня начинает устанавливать официальные курсы доллара и евро в рабочие дни. Для этого используются данные отчётов банков и информация о внебиржевых торгах. Курс юаня, в свою очередь, по-прежнему определяется на основе рыночных цен Московской биржи.12 июня США ввели новые санкции против России, в результате чего Московская биржа была включена в санкционный список. В связи с этим биржевые торги долларом и евро были временно приостановлены и переведены на внебиржевой рынок.
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россия, банк россии, курсы валют, доллар, юань, евро
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, Банк России, Курсы валют, доллар, юань, евро
17:34 27.08.2024 (обновлено: 17:38 27.08.2024)
 
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 28 августа

ЦБ: курс юаня на среду 11,75 руб, доллара - 91,48 руб, евро - 102,29 руб

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкП/к председателя Банка России Э. Набиуллиной
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 6,5 копейки, до 11,7513 рубля, курс доллара снизился на 29,38 копейки, до 91,4807 рубля, курс евро — на 20,16 копейки, до 102,2911 рубля, следует из данных Банка России.
Банк России с 13 июня начинает устанавливать официальные курсы доллара и евро в рабочие дни. Для этого используются данные отчётов банков и информация о внебиржевых торгах. Курс юаня, в свою очередь, по-прежнему определяется на основе рыночных цен Московской биржи.
12 июня США ввели новые санкции против России, в результате чего Московская биржа была включена в санкционный список. В связи с этим биржевые торги долларом и евро были временно приостановлены и переведены на внебиржевой рынок.
 
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