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ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 28 августа

ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 28 августа - 27.08.2024, ПРАЙМ

ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 28 августа

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 6,5 копейки, до 11,7513 рубля, курс доллара снизился на 29,38 копейки, до 91,4807 рубля,... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T17:34+0300

2024-08-27T17:34+0300

2024-08-27T17:38+0300

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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 6,5 копейки, до 11,7513 рубля, курс доллара снизился на 29,38 копейки, до 91,4807 рубля, курс евро — на 20,16 копейки, до 102,2911 рубля, следует из данных Банка России.Банк России с 13 июня начинает устанавливать официальные курсы доллара и евро в рабочие дни. Для этого используются данные отчётов банков и информация о внебиржевых торгах. Курс юаня, в свою очередь, по-прежнему определяется на основе рыночных цен Московской биржи.12 июня США ввели новые санкции против России, в результате чего Московская биржа была включена в санкционный список. В связи с этим биржевые торги долларом и евро были временно приостановлены и переведены на внебиржевой рынок.

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