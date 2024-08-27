Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар слабо дешевеет к евро и иене вечером - 27.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
USD/RUB - Курс доллара к рублю
https://1prime.ru/20240827/valyuta-851161491.html
Доллар слабо дешевеет к евро и иене вечером
Доллар слабо дешевеет к евро и иене вечером - 27.08.2024, ПРАЙМ
Доллар слабо дешевеет к евро и иене вечером
Стоимость доллара незначительно опускается по отношению к евро и иене во вторник вечером, свидетельствуют данные торгов. | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T18:03+0300
2024-08-27T18:03+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
курсы валют
курсы валют
курс доллара к рублю цб рф
курс евро к доллару сша в реальном времени
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/00/841460025_0:206:3071:1933_1920x0_80_0_0_e2f3b29f18a56249831a02d9e2cf60b6.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара незначительно опускается по отношению к евро и иене во вторник вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.51 мск курс евро к доллару рос до 1,1166 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1161 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 144,34 иены со 144,52 иены за доллар на прошлом закрытии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,12%, до 100,73 пункта. Во вторник были опубликованы данные, согласно которым индекс доверия потребителей в США в августе поднялся до 103,3 пункта с пересмотренного показателя июля в 101,9 пункта. Аналитики ждали показатель на уровне 100,7 пункта. Также стало известно, что ВВП Германии, по окончательной оценке, в прошлом квартале сократился на 0,1% в квартальном выражении, показатель совпал с предварительной оценкой. В годовом выражении при этом была зафиксирована нулевая динамика, тогда как предварительная предполагала также снижение на 0,1%. Кроме того, индекс доверия потребителей к немецкой экономике, публикуемый компанией GfK, по состоянию на сентябрь снизился до минус 22 пунктов с пересмотренного значения августа в минус 18,6 пункта, тогда как ожидался рост - до минус 18 пунктов с первоначального уровня августа в минус 18,4 пункта.
https://1prime.ru/20240827/valyuta-851159841.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/00/841460025_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e0a65a87025db6aa7510625db84b9dff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
курсы валют, курсы валют, курс доллара к рублю цб рф, курс евро к доллару сша в реальном времени
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Курсы валют, курсы валют, Курс доллара к рублю ЦБ РФ, Курс Евро к Доллару США в реальном времени
18:03 27.08.2024
 
Доллар слабо дешевеет к евро и иене вечером

Доллар слабо дешевеет к евро и иене вечером на статданных из США и Германии

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара незначительно опускается по отношению к евро и иене во вторник вечером, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.51 мск курс евро к доллару рос до 1,1166 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1161 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 144,34 иены со 144,52 иены за доллар на прошлом закрытии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,12%, до 100,73 пункта.
Во вторник были опубликованы данные, согласно которым индекс доверия потребителей в США в августе поднялся до 103,3 пункта с пересмотренного показателя июля в 101,9 пункта. Аналитики ждали показатель на уровне 100,7 пункта.
Также стало известно, что ВВП Германии, по окончательной оценке, в прошлом квартале сократился на 0,1% в квартальном выражении, показатель совпал с предварительной оценкой. В годовом выражении при этом была зафиксирована нулевая динамика, тогда как предварительная предполагала также снижение на 0,1%.
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 28 августа
17:34
Кроме того, индекс доверия потребителей к немецкой экономике, публикуемый компанией GfK, по состоянию на сентябрь снизился до минус 22 пунктов с пересмотренного значения августа в минус 18,6 пункта, тогда как ожидался рост - до минус 18 пунктов с первоначального уровня августа в минус 18,4 пункта.
 
USD/RUB - Курс доллара к рублюКурсы валюткурсы валютКурс доллара к рублю ЦБ РФКурс Евро к Доллару США в реальном времени
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала