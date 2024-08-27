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Доллар слабо дешевеет к евро и иене вечером

Доллар слабо дешевеет к евро и иене вечером - 27.08.2024, ПРАЙМ

Доллар слабо дешевеет к евро и иене вечером

Стоимость доллара незначительно опускается по отношению к евро и иене во вторник вечером, свидетельствуют данные торгов. | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T18:03+0300

2024-08-27T18:03+0300

2024-08-27T18:03+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара незначительно опускается по отношению к евро и иене во вторник вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.51 мск курс евро к доллару рос до 1,1166 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1161 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 144,34 иены со 144,52 иены за доллар на прошлом закрытии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,12%, до 100,73 пункта. Во вторник были опубликованы данные, согласно которым индекс доверия потребителей в США в августе поднялся до 103,3 пункта с пересмотренного показателя июля в 101,9 пункта. Аналитики ждали показатель на уровне 100,7 пункта. Также стало известно, что ВВП Германии, по окончательной оценке, в прошлом квартале сократился на 0,1% в квартальном выражении, показатель совпал с предварительной оценкой. В годовом выражении при этом была зафиксирована нулевая динамика, тогда как предварительная предполагала также снижение на 0,1%. Кроме того, индекс доверия потребителей к немецкой экономике, публикуемый компанией GfK, по состоянию на сентябрь снизился до минус 22 пунктов с пересмотренного значения августа в минус 18,6 пункта, тогда как ожидался рост - до минус 18 пунктов с первоначального уровня августа в минус 18,4 пункта.

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