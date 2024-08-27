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Киев получил около 500 тонн прекурсора азотистого иприта, сообщило МО РФ - 27.08.2024, ПРАЙМ
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Киев получил около 500 тонн прекурсора азотистого иприта, сообщило МО РФ
Киев получил около 500 тонн прекурсора азотистого иприта, сообщило МО РФ - 27.08.2024, ПРАЙМ
Киев получил около 500 тонн прекурсора азотистого иприта, сообщило МО РФ
В июле 2024 года на Украину было поставлено около 500 тонн триэтаноламина, вещества, которое может быть использовано для производства боевого отравляющего... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T09:23+0300
2024-08-27T09:23+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. В июле 2024 года на Украину было поставлено около 500 тонн триэтаноламина, вещества, которое может быть использовано для производства боевого отравляющего вещества азотистого иприта. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Речь идет о поставках Киеву порядка пятисот тонн триэтаноламина - соединения, которое может использоваться для производства боевого отравляющего вещества азотистого иприта. Только в июле 2024 года украинская компания "Реагент" импортировала более 160 тонн триэтаноламина", - отметил он в рамках брифинга.По словам Кириллова, также в тайнике украинской армии обнаружены готовые к применению вещества на основе сильнодействующего отравляющего вещества нитрата таллия. Он отметил, что соединения таллия являются сильными токсикантами, которые воздействуют на центральную и периферическую нервные системы, а также на желудочно-кишечный тракт.Генерал также обратился к международной организации ОЗХО о предоставлении информации Украиной о закупке таких химикатов, заявив, что Украина нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия при содействии западных кураторов.
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всу, минобороны рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, Минобороны РФ
09:23 27.08.2024
 
Киев получил около 500 тонн прекурсора азотистого иприта, сообщило МО РФ

Минобороны РФ: Киеву передали 500 тонн триэтаноламина для изготовления химоружия

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. В июле 2024 года на Украину было поставлено около 500 тонн триэтаноламина, вещества, которое может быть использовано для производства боевого отравляющего вещества азотистого иприта. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Речь идет о поставках Киеву порядка пятисот тонн триэтаноламина - соединения, которое может использоваться для производства боевого отравляющего вещества азотистого иприта. Только в июле 2024 года украинская компания "Реагент" импортировала более 160 тонн триэтаноламина", - отметил он в рамках брифинга.
По словам Кириллова, также в тайнике украинской армии обнаружены готовые к применению вещества на основе сильнодействующего отравляющего вещества нитрата таллия. Он отметил, что соединения таллия являются сильными токсикантами, которые воздействуют на центральную и периферическую нервные системы, а также на желудочно-кишечный тракт.
Генерал также обратился к международной организации ОЗХО о предоставлении информации Украиной о закупке таких химикатов, заявив, что Украина нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия при содействии западных кураторов.
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