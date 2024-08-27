https://1prime.ru/20240827/veschestva-851141269.html

Киев получил около 500 тонн прекурсора азотистого иприта, сообщило МО РФ

Киев получил около 500 тонн прекурсора азотистого иприта, сообщило МО РФ - 27.08.2024, ПРАЙМ

Киев получил около 500 тонн прекурсора азотистого иприта, сообщило МО РФ

В июле 2024 года на Украину было поставлено около 500 тонн триэтаноламина, вещества, которое может быть использовано для производства боевого отравляющего... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T09:23+0300

2024-08-27T09:23+0300

2024-08-27T09:23+0300

спецоперация на украине

всу

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_0:232:3121:1988_1920x0_80_0_0_372d6a9b96a6037d42e4e51bdfa14506.jpg

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. В июле 2024 года на Украину было поставлено около 500 тонн триэтаноламина, вещества, которое может быть использовано для производства боевого отравляющего вещества азотистого иприта. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Речь идет о поставках Киеву порядка пятисот тонн триэтаноламина - соединения, которое может использоваться для производства боевого отравляющего вещества азотистого иприта. Только в июле 2024 года украинская компания "Реагент" импортировала более 160 тонн триэтаноламина", - отметил он в рамках брифинга.По словам Кириллова, также в тайнике украинской армии обнаружены готовые к применению вещества на основе сильнодействующего отравляющего вещества нитрата таллия. Он отметил, что соединения таллия являются сильными токсикантами, которые воздействуют на центральную и периферическую нервные системы, а также на желудочно-кишечный тракт.Генерал также обратился к международной организации ОЗХО о предоставлении информации Украиной о закупке таких химикатов, заявив, что Украина нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия при содействии западных кураторов.

https://1prime.ru/20240824/ukraina-851102929.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, минобороны рф