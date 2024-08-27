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"Дикари". Украинский военнопленный рассказал о поведении ВСУ в приграничье - 27.08.2024, ПРАЙМ
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"Дикари". Украинский военнопленный рассказал о поведении ВСУ в приграничье
"Дикари". Украинский военнопленный рассказал о поведении ВСУ в приграничье - 27.08.2024, ПРАЙМ
"Дикари". Украинский военнопленный рассказал о поведении ВСУ в приграничье
Бойцы украинской армии вели себя глупо в Курской области, рассказал украинский военнопленный Николай Тяжкороб. Его слова приводит Минобороны России. | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T09:13+0300
2024-08-27T09:13+0300
спецоперация на украине
всу
украина
россия
приграничные территории
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Бойцы украинской армии вели себя глупо в Курской области, рассказал украинский военнопленный Николай Тяжкороб. Его слова приводит Минобороны России."Мне показывали видео, как они зашли в какой-то магазин, как дебилы себя вели в этом магазине - рассыпали все, пропикайте мне это, пропикайте то. Дикари", - подчеркнул Тяжкороб. Он также признался, что ВСУ занимались мародерством. "Они как заходили, не успевали раздеваться - уже там начинали шмон наводить. Телефоны, зажигалки, деньги, спиртное" - поделился украинец. Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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всу, украина, россия, приграничные территории
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, РОССИЯ, приграничные территории
09:13 27.08.2024
 
"Дикари". Украинский военнопленный рассказал о поведении ВСУ в приграничье

Тяжкороб: военные ВСУ в Курской области вели себя "как дикари"

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Бойцы украинской армии вели себя глупо в Курской области, рассказал украинский военнопленный Николай Тяжкороб. Его слова приводит Минобороны России.
"Мне показывали видео, как они зашли в какой-то магазин, как дебилы себя вели в этом магазине - рассыпали все, пропикайте мне это, пропикайте то. Дикари", - подчеркнул Тяжкороб.
Он также признался, что ВСУ занимались мародерством. "Они как заходили, не успевали раздеваться - уже там начинали шмон наводить. Телефоны, зажигалки, деньги, спиртное" - поделился украинец.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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Спецоперация на УкраинеВСУУКРАИНАРОССИЯприграничные территории
 
 
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