https://1prime.ru/20240827/vsu-851144307.html

"Отступаем быстрее". В Раде назвали виновных в бегстве ВСУ

"Отступаем быстрее". В Раде назвали виновных в бегстве ВСУ - 27.08.2024, ПРАЙМ

"Отступаем быстрее". В Раде назвали виновных в бегстве ВСУ

Вооруженные силы Украины, вопреки достаточному восстановлению ресурсов, отступают все более стремительными темпами на фронте, рассказал в эфире "Радио НВ" член... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T10:41+0300

2024-08-27T10:41+0300

2024-08-27T10:41+0300

спецоперация на украине

россия

украина

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1b/847763824_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_36ddebdb32073462c5f320fabea95c3e.jpg

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины, вопреки достаточному восстановлению ресурсов, отступают все более стремительными темпами на фронте, рассказал в эфире "Радио НВ" член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады Сергей Рахманин.По его словам, причиной бегства украинской армии является отсутствие мотивации и плохая бодготовка."Отступаем мы быстрее, чем было раньше. Почему? Ответ очень простой – недостаточное качество и мотивация людей, которые сегодня приходят в вооруженные силы, на которых возлагаются задачи", – заявил депутат.Рахманин подчеркнул, что командование Вооруженых сил не видят других вариантов для "затыкания дыр", кроме как сокращать систему подготовки военнослужащих.

https://1prime.ru/20240827/zima-851142727.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, всу