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"Отступаем быстрее". В Раде назвали виновных в бегстве ВСУ - 27.08.2024, ПРАЙМ
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"Отступаем быстрее". В Раде назвали виновных в бегстве ВСУ
"Отступаем быстрее". В Раде назвали виновных в бегстве ВСУ - 27.08.2024, ПРАЙМ
"Отступаем быстрее". В Раде назвали виновных в бегстве ВСУ
Вооруженные силы Украины, вопреки достаточному восстановлению ресурсов, отступают все более стремительными темпами на фронте, рассказал в эфире "Радио НВ" член... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T10:41+0300
2024-08-27T10:41+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины, вопреки достаточному восстановлению ресурсов, отступают все более стремительными темпами на фронте, рассказал в эфире "Радио НВ" член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады Сергей Рахманин.По его словам, причиной бегства украинской армии является отсутствие мотивации и плохая бодготовка."Отступаем мы быстрее, чем было раньше. Почему? Ответ очень простой – недостаточное качество и мотивация людей, которые сегодня приходят в вооруженные силы, на которых возлагаются задачи", – заявил депутат.Рахманин подчеркнул, что командование Вооруженых сил не видят других вариантов для "затыкания дыр", кроме как сокращать систему подготовки военнослужащих.
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россия, украина, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
10:41 27.08.2024
 
"Отступаем быстрее". В Раде назвали виновных в бегстве ВСУ

Депутат Рады Рахманин: ВСУ отступают из-за нехватки мотивации у боевиков

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины, вопреки достаточному восстановлению ресурсов, отступают все более стремительными темпами на фронте, рассказал в эфире "Радио НВ" член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады Сергей Рахманин.
По его словам, причиной бегства украинской армии является отсутствие мотивации и плохая бодготовка.
"Отступаем мы быстрее, чем было раньше. Почему? Ответ очень простой – недостаточное качество и мотивация людей, которые сегодня приходят в вооруженные силы, на которых возлагаются задачи", – заявил депутат.
Рахманин подчеркнул, что командование Вооруженых сил не видят других вариантов для "затыкания дыр", кроме как сокращать систему подготовки военнослужащих.
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