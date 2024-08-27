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"Зловещие последствия". ВСУ сделали предупреждение из-за Курской области
"Зловещие последствия". ВСУ сделали предупреждение из-за Курской области - 27.08.2024, ПРАЙМ
"Зловещие последствия". ВСУ сделали предупреждение из-за Курской области
Решение украинского командования оставаться на захваченных российских приграничных территориях может плохо закончиться для украинцев, считает офицер ВС США в... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T16:53+0300
2024-08-27T16:53+0300
2024-08-27T16:53+0300
спецоперация на украине
всу
приграничные территории
украина
россия
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Решение украинского командования оставаться на захваченных российских приграничных территориях может плохо закончиться для украинцев, считает офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис. Об этом он написал в социальной сети Х."Это чревато зловещими последствиями для общих военных усилий Украины", — подчеркнул военный.Он дополнил, что российская сторона смогла достояно противостоять неожиданному натиску и отбить атаку. Теперь ВСУ следует отступить и не терять и так малочисленные вооружения и истощенные людские ресурсы. Однако, по словам Дэвиса, "верхушка" командования продолжает настаивать на бесполезном наступлении.
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всу, приграничные территории, украина, россия
Спецоперация на Украине, ВСУ, приграничные территории, УКРАИНА, РОССИЯ
"Зловещие последствия". ВСУ сделали предупреждение из-за Курской области
Дэвис: Украина может потерять часть территорий, если не уйдет из Курской области