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Юань начал торги 27 августа ростом
Юань начал торги 27 августа ростом - 27.08.2024, ПРАЙМ
Юань начал торги 27 августа ростом
Курс рубля в начале торгов вторника после кратковременного повышения перешёл к снижению: курс китайской валюты растет до 11,72 рубля, следует из данных... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T10:06+0300
2024-08-27T10:06+0300
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китайский юань
мосбиржа
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника после кратковременного повышения перешёл к снижению: курс китайской валюты растет до 11,72 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.07 мск повышается на 4 копейки, до 11,72 рубля.На самом старте торгов китайская валюта дешевела на 3 копейки.
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мосбиржа
Юань начал торги 27 августа ростом
Курс юаня в начале торгов растет до 11,72 руб
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника после кратковременного повышения перешёл к снижению: курс китайской валюты растет до 11,72 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.07 мск повышается на 4 копейки, до 11,72 рубля.
На самом старте торгов китайская валюта дешевела на 3 копейки.