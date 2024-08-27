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Юань начал торги 27 августа ростом

Юань начал торги 27 августа ростом - 27.08.2024, ПРАЙМ

Юань начал торги 27 августа ростом

Курс рубля в начале торгов вторника после кратковременного повышения перешёл к снижению: курс китайской валюты растет до 11,72 рубля, следует из данных... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T10:06+0300

2024-08-27T10:06+0300

2024-08-27T10:14+0300

китайский юань

мосбиржа

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника после кратковременного повышения перешёл к снижению: курс китайской валюты растет до 11,72 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.07 мск повышается на 4 копейки, до 11,72 рубля.На самом старте торгов китайская валюта дешевела на 3 копейки.

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