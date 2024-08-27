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На Западе сделали важное заявление после удара России по Украине - 27.08.2024, ПРАЙМ
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На Западе сделали важное заявление после удара России по Украине
На Западе сделали важное заявление после удара России по Украине - 27.08.2024, ПРАЙМ
На Западе сделали важное заявление после удара России по Украине
Удары российских вооруженных сил по военным и энергетическим объектам Украины сильно отразились на их функционировании, рассказал британский эксперт Александр... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T11:15+0300
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спецоперация на украине
вс рф
всу
атака
энергетика украины
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Удары российских вооруженных сил по военным и энергетическим объектам Украины сильно отразились на их функционировании, рассказал британский эксперт Александр Меркурис. Этим он поделился в своем блоге на YouTube."Подобные атаки... наносят огромный ущерб всей украинской военной и энергетической системе", — подчеркнул он.Эксперт также дополнил, что атака ВС РФ, которую российские войска совершили в понедельник, может быть лишь первым шагом.
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вс рф, всу, атака, энергетика украины
Спецоперация на Украине, ВС РФ, ВСУ, АТАКА, энергетика Украины
11:15 27.08.2024
 
На Западе сделали важное заявление после удара России по Украине

Меркурис: удары ВС РФ нанесли огромный ущерб энергетической системе Украины

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкГазовое оборудование.
Газовое оборудование. - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Удары российских вооруженных сил по военным и энергетическим объектам Украины сильно отразились на их функционировании, рассказал британский эксперт Александр Меркурис. Этим он поделился в своем блоге на YouTube.
"Подобные атаки... наносят огромный ущерб всей украинской военной и энергетической системе", — подчеркнул он.
Эксперт также дополнил, что атака ВС РФ, которую российские войска совершили в понедельник, может быть лишь первым шагом.
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Спецоперация на УкраинеВС РФВСУАТАКАэнергетика Украины
 
 
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