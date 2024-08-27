https://1prime.ru/20240827/zayavlenie-851145350.html

На Западе сделали важное заявление после удара России по Украине

На Западе сделали важное заявление после удара России по Украине - 27.08.2024, ПРАЙМ

На Западе сделали важное заявление после удара России по Украине

Удары российских вооруженных сил по военным и энергетическим объектам Украины сильно отразились на их функционировании, рассказал британский эксперт Александр... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T11:15+0300

2024-08-27T11:15+0300

2024-08-27T11:15+0300

спецоперация на украине

вс рф

всу

атака

энергетика украины

https://cdnn.1prime.ru/img/82820/42/828204233_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_5ad99482149c3ceda726b6e6792f4b04.jpg

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Удары российских вооруженных сил по военным и энергетическим объектам Украины сильно отразились на их функционировании, рассказал британский эксперт Александр Меркурис. Этим он поделился в своем блоге на YouTube."Подобные атаки... наносят огромный ущерб всей украинской военной и энергетической системе", — подчеркнул он.Эксперт также дополнил, что атака ВС РФ, которую российские войска совершили в понедельник, может быть лишь первым шагом.

https://1prime.ru/20240827/vsu-851144307.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вс рф, всу, атака, энергетика украины