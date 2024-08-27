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На Западе сделали важное заявление после удара России по Украине
На Западе сделали важное заявление после удара России по Украине - 27.08.2024, ПРАЙМ
На Западе сделали важное заявление после удара России по Украине
Удары российских вооруженных сил по военным и энергетическим объектам Украины сильно отразились на их функционировании, рассказал британский эксперт Александр... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T11:15+0300
2024-08-27T11:15+0300
2024-08-27T11:15+0300
спецоперация на украине
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всу
атака
энергетика украины
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Удары российских вооруженных сил по военным и энергетическим объектам Украины сильно отразились на их функционировании, рассказал британский эксперт Александр Меркурис. Этим он поделился в своем блоге на YouTube."Подобные атаки... наносят огромный ущерб всей украинской военной и энергетической системе", — подчеркнул он.Эксперт также дополнил, что атака ВС РФ, которую российские войска совершили в понедельник, может быть лишь первым шагом.
https://1prime.ru/20240827/vsu-851144307.html
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вс рф, всу, атака, энергетика украины
Спецоперация на Украине, ВС РФ, ВСУ, АТАКА, энергетика Украины
На Западе сделали важное заявление после удара России по Украине
Меркурис: удары ВС РФ нанесли огромный ущерб энергетической системе Украины