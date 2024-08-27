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Сенатор от Крыма объяснил отчаяньем "победный" план Зеленского по России - 27.08.2024, ПРАЙМ
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Сенатор от Крыма объяснил отчаяньем "победный" план Зеленского по России
Сенатор от Крыма объяснил отчаяньем "победный" план Зеленского по России - 27.08.2024, ПРАЙМ
Сенатор от Крыма объяснил отчаяньем "победный" план Зеленского по России
Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков назвал план президента Украины Владимира Зеленского по победе над Россией... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T22:29+0300
2024-08-27T22:29+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
мирные переговоры
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – ПРАЙМ. Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков назвал план президента Украины Владимира Зеленского по победе над Россией фантастическими измышлениями, которые родились из отчаяния и бессилия.Ранее в разговоре с журналистами президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у него есть план "победы Украины". По его словам, этот план включает четыре основных направления, среди которых есть "мощный пакет мер, призванных принудить Россию к прекращению войны дипломатическим путём". Зеленский планирует представить этот документ в сентябре президенту США Джо Байдену, а также передать его кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу.Цеков отметил, что план Зеленского вызывает улыбку. Он должен был что-то сказать, и вот он придумал нечто новое. По его словам, Зеленский осознаёт, что терпит поражение, и от отчаяния и бессилия выдумывает фантастические идеи, чтобы успокоить граждан Украины и своих западных союзников."Только глупцы могут воспринимать за чистую монету слова Зеленского, который сейчас напоминает Гитлера конца Второй мировой войны. Все его высказывания напоминают агонию", — сказал Цеков РИА Новости. По его словам, чтобы не заявлял Зеленский, это не изменит конечного итога спецоперации, которая завершится победой России и капитуляцией киевского режима. Сенатор подчеркнул, что Зеленскому не стоит рассчитывать ни на какие другие планы, кроме тех, которые предполагают удовлетворение всех требований России.
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украина, владимир зеленский, мирные переговоры, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, мирные переговоры, РОССИЯ
22:29 27.08.2024
 
Сенатор от Крыма объяснил отчаяньем "победный" план Зеленского по России

Сенатор Цеков: Зеленский от отчаяния и бессилия выдумывает фантастические идеи

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – ПРАЙМ. Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков назвал план президента Украины Владимира Зеленского по победе над Россией фантастическими измышлениями, которые родились из отчаяния и бессилия.
Ранее в разговоре с журналистами президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у него есть план "победы Украины". По его словам, этот план включает четыре основных направления, среди которых есть "мощный пакет мер, призванных принудить Россию к прекращению войны дипломатическим путём". Зеленский планирует представить этот документ в сентябре президенту США Джо Байдену, а также передать его кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу.
Цеков отметил, что план Зеленского вызывает улыбку. Он должен был что-то сказать, и вот он придумал нечто новое. По его словам, Зеленский осознаёт, что терпит поражение, и от отчаяния и бессилия выдумывает фантастические идеи, чтобы успокоить граждан Украины и своих западных союзников.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
Пентагон подтвердил позицию США относительно ударов ВСУ вглубь России
22:16
"Только глупцы могут воспринимать за чистую монету слова Зеленского, который сейчас напоминает Гитлера конца Второй мировой войны. Все его высказывания напоминают агонию", — сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, чтобы не заявлял Зеленский, это не изменит конечного итога спецоперации, которая завершится победой России и капитуляцией киевского режима. Сенатор подчеркнул, что Зеленскому не стоит рассчитывать ни на какие другие планы, кроме тех, которые предполагают удовлетворение всех требований России.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир Зеленскиймирные переговорыРОССИЯ
 
 
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