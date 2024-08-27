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В минэнерго Украины предсказали "самую тяжелую зиму в истории" - 27.08.2024, ПРАЙМ
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В минэнерго Украины предсказали "самую тяжелую зиму в истории"
В минэнерго Украины предсказали "самую тяжелую зиму в истории" - 27.08.2024, ПРАЙМ
В минэнерго Украины предсказали "самую тяжелую зиму в истории"
Зима 2024 года скорее всего станет самой тяжелой в истории Украины, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T10:06+0300
2024-08-27T10:07+0300
энергетика
украина
укрэнерго
зима
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Зима 2024 года скорее всего станет самой тяжелой в истории Украины, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.Ранее он уже подчеркивал, что ближайшая зима для украинской энергосистемы будет сложнее, чем предыдущая. 22 марта министерство энергетики Украины заявило, что энергосистема страны подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждения Днепровской ГЭС в Запорожье. Гендиректор Yasno Сергей Коваленко предупредил о дефиците электроэнергии из-за сильных повреждений энергосистемы страны. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанций.В апреле глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что ситуация в энергосистеме Украины очень сложная, дефицит генерации будет давать о себе знать еще долгие месяцы.
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украина, укрэнерго, зима
Энергетика, УКРАИНА, Укрэнерго, зима
10:06 27.08.2024 (обновлено: 10:07 27.08.2024)
 
В минэнерго Украины предсказали "самую тяжелую зиму в истории"

Галущенко: грядущая зима будет самой сложной в истории страны

© РИА Новости . Игорь Подгорный | Перейти в медиабанкМетель
Метель - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Игорь Подгорный
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Зима 2024 года скорее всего станет самой тяжелой в истории Украины, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.
Ранее он уже подчеркивал, что ближайшая зима для украинской энергосистемы будет сложнее, чем предыдущая.
22 марта министерство энергетики Украины заявило, что энергосистема страны подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждения Днепровской ГЭС в Запорожье. Гендиректор Yasno Сергей Коваленко предупредил о дефиците электроэнергии из-за сильных повреждений энергосистемы страны. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанций.
В апреле глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что ситуация в энергосистеме Украины очень сложная, дефицит генерации будет давать о себе знать еще долгие месяцы.
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