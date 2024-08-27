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В минэнерго Украины предсказали "самую тяжелую зиму в истории"

В минэнерго Украины предсказали "самую тяжелую зиму в истории" - 27.08.2024, ПРАЙМ

В минэнерго Украины предсказали "самую тяжелую зиму в истории"

Зима 2024 года скорее всего станет самой тяжелой в истории Украины, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T10:06+0300

2024-08-27T10:06+0300

2024-08-27T10:07+0300

энергетика

украина

укрэнерго

зима

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Зима 2024 года скорее всего станет самой тяжелой в истории Украины, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.Ранее он уже подчеркивал, что ближайшая зима для украинской энергосистемы будет сложнее, чем предыдущая. 22 марта министерство энергетики Украины заявило, что энергосистема страны подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждения Днепровской ГЭС в Запорожье. Гендиректор Yasno Сергей Коваленко предупредил о дефиците электроэнергии из-за сильных повреждений энергосистемы страны. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанций.В апреле глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что ситуация в энергосистеме Украины очень сложная, дефицит генерации будет давать о себе знать еще долгие месяцы.

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украина, укрэнерго, зима