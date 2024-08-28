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Швейцария планирует разрешить строительство новых АЭС в стране
Швейцария планирует разрешить строительство новых АЭС в стране - 28.08.2024, ПРАЙМ
Швейцария планирует разрешить строительство новых АЭС в стране
Швейцария планирует отменить запрет за строительство новых АЭС, действующий с 2018 года, план будет вынесен для обсуждений в парламенте и на всенародное... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T17:26+0300
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Швейцария планирует отменить запрет за строительство новых АЭС, действующий с 2018 года, план будет вынесен для обсуждений в парламенте и на всенародное голосование не ранее следующего года, передает Bloomberg. Сообщается, что правительство Швейцарии рассматривает возможность отмены запрета на строительство новых атомных электростанций, который действует с 2018 года.Издание сообщает, что правительство Швейцарии планирует внести изменения в законодательство до конца этого года. Парламент должен будет обсудить эти изменения в 2025 году, после чего вопрос вынесут на всеобщее голосование.Сейчас в Швейцарии работают четыре устаревшие атомные электростанции. Страна активно переходит на возобновляемые источники энергии.
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швейцария, аэс
Энергетика, ШВЕЙЦАРИЯ, АЭС
Швейцария планирует разрешить строительство новых АЭС в стране
Bloomberg: Швейцария планирует разрешить строительство новых АЭС в стране
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Швейцария планирует отменить запрет за строительство новых АЭС, действующий с 2018 года, план будет вынесен для обсуждений в парламенте и на всенародное голосование не ранее следующего года, передает Bloomberg.
Сообщается, что правительство Швейцарии рассматривает возможность отмены запрета на строительство новых атомных электростанций, который действует с 2018 года.
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Издание сообщает, что правительство Швейцарии планирует внести изменения в законодательство до конца этого года. Парламент должен будет обсудить эти изменения в 2025 году, после чего вопрос вынесут на всеобщее голосование.
Сейчас в Швейцарии работают четыре устаревшие атомные электростанции. Страна активно переходит на возобновляемые источники энергии.