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Швейцария планирует разрешить строительство новых АЭС в стране - 28.08.2024, ПРАЙМ
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Швейцария планирует разрешить строительство новых АЭС в стране
Швейцария планирует разрешить строительство новых АЭС в стране - 28.08.2024, ПРАЙМ
Швейцария планирует разрешить строительство новых АЭС в стране
Швейцария планирует отменить запрет за строительство новых АЭС, действующий с 2018 года, план будет вынесен для обсуждений в парламенте и на всенародное... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T17:26+0300
2024-08-28T17:26+0300
энергетика
швейцария
аэс
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Швейцария планирует отменить запрет за строительство новых АЭС, действующий с 2018 года, план будет вынесен для обсуждений в парламенте и на всенародное голосование не ранее следующего года, передает Bloomberg. Сообщается, что правительство Швейцарии рассматривает возможность отмены запрета на строительство новых атомных электростанций, который действует с 2018 года.Издание сообщает, что правительство Швейцарии планирует внести изменения в законодательство до конца этого года. Парламент должен будет обсудить эти изменения в 2025 году, после чего вопрос вынесут на всеобщее голосование.Сейчас в Швейцарии работают четыре устаревшие атомные электростанции. Страна активно переходит на возобновляемые источники энергии.
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швейцария, аэс
Энергетика, ШВЕЙЦАРИЯ, АЭС
17:26 28.08.2024
 
Швейцария планирует разрешить строительство новых АЭС в стране

Bloomberg: Швейцария планирует разрешить строительство новых АЭС в стране

© fotolia.com / PXWЦюрих, Швейцария
Цюрих, Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© fotolia.com / PXW
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МОСКВА, 28 авг ПРАЙМ. Швейцария планирует отменить запрет за строительство новых АЭС, действующий с 2018 года, план будет вынесен для обсуждений в парламенте и на всенародное голосование не ранее следующего года, передает Bloomberg.
Сообщается, что правительство Швейцарии рассматривает возможность отмены запрета на строительство новых атомных электростанций, который действует с 2018 года.
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Издание сообщает, что правительство Швейцарии планирует внести изменения в законодательство до конца этого года. Парламент должен будет обсудить эти изменения в 2025 году, после чего вопрос вынесут на всеобщее голосование.
Сейчас в Швейцарии работают четыре устаревшие атомные электростанции. Страна активно переходит на возобновляемые источники энергии.
 
ЭнергетикаШВЕЙЦАРИЯАЭС
 
 
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