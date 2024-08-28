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Названы самые популярные авто для больших семей

Названы самые популярные авто для больших семей - 28.08.2024, ПРАЙМ

Названы самые популярные авто для больших семей

Последние два года сегмент автомобилей для больших семей прочно занимает 5% от всех предложений на вторичном рынке, а возраст таких машин составляет в среднем... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T10:00+0300

2024-08-28T10:00+0300

2024-08-28T10:00+0300

авто

спрос на легковые авто

подержанные авто

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Последние два года сегмент автомобилей для больших семей прочно занимает 5% от всех предложений на вторичном рынке, а возраст таких машин составляет в среднем 12 лет. В Авто.ру назвали самые популярные у россиян модели. По данным сервиса, средняя цена минивэна в России в июле 2024 года сократилась по сравнению с июлем 2023 года на 2% и составила 1,91 миллиона рублей. Это несколько меньше средней цены подержанного авто в России. На эту категорию приходится 35% машин с механической коробкой передач, а также 36% "праворулек". Модели с полным приводом занимают около 17% рынка минивэнов, а их цена в два с лишним раза дороже среднего уровня по сегменту. Популярнее прочих за 7 месяцев текущего года среди авто возрастом 10-14 лет стал корейский Hyundai Grand Starex. Его средняя цена составила 1,73 миллиона рублей. За ним следуют Chevrolet Orlando (1,22 миллиона рублей) и Opel Zafira (843 тысячи рублей). В конце первой пятерки минивэнов два близких по духу Volkswagen - Multivan и Caravelle. Их средняя цена в текущем году составляет 2,6 и 2,16 миллиона рублей соответственно. Единственная отечественная модель в первой десятке - Lada Largus, ее в среднем предлагают за 667 тысяч рублей.

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авто, спрос на легковые авто, подержанные авто