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Названы самые популярные авто для больших семей - 28.08.2024, ПРАЙМ
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Названы самые популярные авто для больших семей
Названы самые популярные авто для больших семей - 28.08.2024, ПРАЙМ
Названы самые популярные авто для больших семей
Последние два года сегмент автомобилей для больших семей прочно занимает 5% от всех предложений на вторичном рынке, а возраст таких машин составляет в среднем... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T10:00+0300
2024-08-28T10:00+0300
авто
спрос на легковые авто
подержанные авто
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Последние два года сегмент автомобилей для больших семей прочно занимает 5% от всех предложений на вторичном рынке, а возраст таких машин составляет в среднем 12 лет. В Авто.ру назвали самые популярные у россиян модели. По данным сервиса, средняя цена минивэна в России в июле 2024 года сократилась по сравнению с июлем 2023 года на 2% и составила 1,91 миллиона рублей. Это несколько меньше средней цены подержанного авто в России. На эту категорию приходится 35% машин с механической коробкой передач, а также 36% "праворулек". Модели с полным приводом занимают около 17% рынка минивэнов, а их цена в два с лишним раза дороже среднего уровня по сегменту. Популярнее прочих за 7 месяцев текущего года среди авто возрастом 10-14 лет стал корейский Hyundai Grand Starex. Его средняя цена составила 1,73 миллиона рублей. За ним следуют Chevrolet Orlando (1,22 миллиона рублей) и Opel Zafira (843 тысячи рублей). В конце первой пятерки минивэнов два близких по духу Volkswagen - Multivan и Caravelle. Их средняя цена в текущем году составляет 2,6 и 2,16 миллиона рублей соответственно. Единственная отечественная модель в первой десятке - Lada Largus, ее в среднем предлагают за 667 тысяч рублей.
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авто, спрос на легковые авто, подержанные авто
Авто, спрос на легковые авто, подержанные авто
10:00 28.08.2024
 
Названы самые популярные авто для больших семей

Авто.ру составили рейтинг самых популярных автомобилей повышенной вместимости

© Фото : АвтовазАвтомобиль Lada Largus Универсал
Автомобиль Lada Largus Универсал - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© Фото : Автоваз
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Последние два года сегмент автомобилей для больших семей прочно занимает 5% от всех предложений на вторичном рынке, а возраст таких машин составляет в среднем 12 лет. В Авто.ру назвали самые популярные у россиян модели.
По данным сервиса, средняя цена минивэна в России в июле 2024 года сократилась по сравнению с июлем 2023 года на 2% и составила 1,91 миллиона рублей. Это несколько меньше средней цены подержанного авто в России.
На эту категорию приходится 35% машин с механической коробкой передач, а также 36% "праворулек". Модели с полным приводом занимают около 17% рынка минивэнов, а их цена в два с лишним раза дороже среднего уровня по сегменту.
Популярнее прочих за 7 месяцев текущего года среди авто возрастом 10-14 лет стал корейский Hyundai Grand Starex. Его средняя цена составила 1,73 миллиона рублей. За ним следуют Chevrolet Orlando (1,22 миллиона рублей) и Opel Zafira (843 тысячи рублей).
В конце первой пятерки минивэнов два близких по духу Volkswagen - Multivan и Caravelle. Их средняя цена в текущем году составляет 2,6 и 2,16 миллиона рублей соответственно. Единственная отечественная модель в первой десятке - Lada Largus, ее в среднем предлагают за 667 тысяч рублей.
 
Автоспрос на легковые автоподержанные авто
 
 
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