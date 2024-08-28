https://1prime.ru/20240828/avto-851154465.html
Названы самые популярные авто для больших семей
Названы самые популярные авто для больших семей - 28.08.2024, ПРАЙМ
Названы самые популярные авто для больших семей
Последние два года сегмент автомобилей для больших семей прочно занимает 5% от всех предложений на вторичном рынке, а возраст таких машин составляет в среднем... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T10:00+0300
2024-08-28T10:00+0300
2024-08-28T10:00+0300
авто
спрос на легковые авто
подержанные авто
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Последние два года сегмент автомобилей для больших семей прочно занимает 5% от всех предложений на вторичном рынке, а возраст таких машин составляет в среднем 12 лет. В Авто.ру назвали самые популярные у россиян модели. По данным сервиса, средняя цена минивэна в России в июле 2024 года сократилась по сравнению с июлем 2023 года на 2% и составила 1,91 миллиона рублей. Это несколько меньше средней цены подержанного авто в России. На эту категорию приходится 35% машин с механической коробкой передач, а также 36% "праворулек". Модели с полным приводом занимают около 17% рынка минивэнов, а их цена в два с лишним раза дороже среднего уровня по сегменту. Популярнее прочих за 7 месяцев текущего года среди авто возрастом 10-14 лет стал корейский Hyundai Grand Starex. Его средняя цена составила 1,73 миллиона рублей. За ним следуют Chevrolet Orlando (1,22 миллиона рублей) и Opel Zafira (843 тысячи рублей). В конце первой пятерки минивэнов два близких по духу Volkswagen - Multivan и Caravelle. Их средняя цена в текущем году составляет 2,6 и 2,16 миллиона рублей соответственно. Единственная отечественная модель в первой десятке - Lada Largus, ее в среднем предлагают за 667 тысяч рублей.
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авто, спрос на легковые авто, подержанные авто
Авто, спрос на легковые авто, подержанные авто
Названы самые популярные авто для больших семей
Авто.ру составили рейтинг самых популярных автомобилей повышенной вместимости
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Последние два года сегмент автомобилей для больших семей прочно занимает 5% от всех предложений на вторичном рынке, а возраст таких машин составляет в среднем 12 лет. В Авто.ру назвали самые популярные у россиян модели.
По данным сервиса, средняя цена минивэна в России в июле 2024 года сократилась по сравнению с июлем 2023 года на 2% и составила 1,91 миллиона рублей. Это несколько меньше средней цены подержанного авто в России.
На эту категорию приходится 35% машин с механической коробкой передач, а также 36% "праворулек". Модели с полным приводом занимают около 17% рынка минивэнов, а их цена в два с лишним раза дороже среднего уровня по сегменту.
Популярнее прочих за 7 месяцев текущего года среди авто возрастом 10-14 лет стал корейский Hyundai Grand Starex. Его средняя цена составила 1,73 миллиона рублей. За ним следуют Chevrolet Orlando (1,22 миллиона рублей) и Opel Zafira (843 тысячи рублей).
В конце первой пятерки минивэнов два близких по духу Volkswagen - Multivan и Caravelle. Их средняя цена в текущем году составляет 2,6 и 2,16 миллиона рублей соответственно. Единственная отечественная модель в первой десятке - Lada Largus, ее в среднем предлагают за 667 тысяч рублей.