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Завод боеприпасов в Пенсильвании нарастил производство для передачи Украине

Завод боеприпасов в Пенсильвании нарастил производство для передачи Украине - 28.08.2024, ПРАЙМ

Завод боеприпасов в Пенсильвании нарастил производство для передачи Украине

Завод в американской Пенсильвании увеличил производство снарядов на 50% из-за потребностей Украины, сообщает портал Millitary. | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T18:27+0300

2024-08-28T18:27+0300

2024-08-28T18:27+0300

спецоперация на украине

украина

сша

боеприпасы

производство боеприпасов

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ВАШИНГТОН, 28 авг - ПРАЙМ.Завод в американской Пенсильвании увеличил производство снарядов на 50% из-за потребностей Украины, сообщает портал Millitary. Завод в Скрэнтоне и соседние заводы недавно увеличили производство снарядов с 24 тысяч в месяц до 36 тысяч. Сейчас разрабатываются ещё три производственные линии, которые позволят выпускать ещё больше критически важных боеприпасов.Как говорится в сообщении, предприятие специализируется на производстве 155-миллиметровых снарядов. С 2022 года Украина получила от этого завода более 3 миллионов таких снарядов.Россия считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию и вовлекают НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для РФ. В Кремле заявляли, что это не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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украина, сша, боеприпасы, производство боеприпасов