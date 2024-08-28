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Кабмин Польши принял бюджет с рекордными военными расходами
Кабмин Польши принял бюджет с рекордными военными расходами - 28.08.2024, ПРАЙМ
Кабмин Польши принял бюджет с рекордными военными расходами
Кабинет министров Польши принял бюджет страны на 2025 год с рекордными расходами на оборону на уровне почти 50 миллиардов долларов, сообщил журналистам... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T16:48+0300
2024-08-28T16:48+0300
2024-08-28T16:48+0300
польша
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ВАРШАВА, 28 авг - ПРАЙМ. Кабинет министров Польши принял бюджет страны на 2025 год с рекордными расходами на оборону на уровне почти 50 миллиардов долларов, сообщил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск. "Мы приняли решение о рекордных тратах на оборону. Около 190 миллиардов злотых (около 49 миллиардов долларов), более 186 миллиардов", – сказал Туск. "Это увеличение по сравнению с 2024 годом который и так рекордный", - добавил он. При этом премьер сообщил, что рост ВВП страны в 2025 году запланирован на уровне 3,9% по сравнению с 3,2%, запланированными на текущий год. На текущий год в бюджете Польше уже запланированы рекордные расходы на оборону на уровне 4,1% ВВП. В настоящее время только пять стран НАТО тратят на оборону более 3%. ВВП. Это Польша, Эстония, США, Латвия и Греция. При этом де третьих стран альянса отвечают требованиям расходов на уровне 2%.
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польша, бюджет, военные расходы
ПОЛЬША, бюджет, военные расходы
Кабмин Польши принял бюджет с рекордными военными расходами
В Польше принял бюджет на 2025 год с рекордными военными расходами в почти $50 млрд
ВАРШАВА, 28 авг - ПРАЙМ. Кабинет министров Польши принял бюджет страны на 2025 год с рекордными расходами на оборону на уровне почти 50 миллиардов долларов, сообщил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск.
"Мы приняли решение о рекордных тратах на оборону. Около 190 миллиардов злотых (около 49 миллиардов долларов), более 186 миллиардов", – сказал Туск.
"Это увеличение по сравнению с 2024 годом который и так рекордный", - добавил он.
При этом премьер сообщил, что рост ВВП страны в 2025 году запланирован на уровне 3,9% по сравнению с 3,2%, запланированными на текущий год.
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На текущий год в бюджете Польше уже запланированы рекордные расходы на оборону на уровне 4,1% ВВП.
В настоящее время только пять стран НАТО тратят на оборону более 3%. ВВП. Это Польша, Эстония, США, Латвия и Греция. При этом де третьих стран альянса отвечают требованиям расходов на уровне 2%.