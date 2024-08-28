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Кабмин Польши принял бюджет с рекордными военными расходами

Кабмин Польши принял бюджет с рекордными военными расходами - 28.08.2024, ПРАЙМ

Кабмин Польши принял бюджет с рекордными военными расходами

Кабинет министров Польши принял бюджет страны на 2025 год с рекордными расходами на оборону на уровне почти 50 миллиардов долларов, сообщил журналистам... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T16:48+0300

2024-08-28T16:48+0300

2024-08-28T16:48+0300

польша

бюджет

военные расходы

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ВАРШАВА, 28 авг - ПРАЙМ. Кабинет министров Польши принял бюджет страны на 2025 год с рекордными расходами на оборону на уровне почти 50 миллиардов долларов, сообщил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск. "Мы приняли решение о рекордных тратах на оборону. Около 190 миллиардов злотых (около 49 миллиардов долларов), более 186 миллиардов", – сказал Туск. "Это увеличение по сравнению с 2024 годом который и так рекордный", - добавил он. При этом премьер сообщил, что рост ВВП страны в 2025 году запланирован на уровне 3,9% по сравнению с 3,2%, запланированными на текущий год. На текущий год в бюджете Польше уже запланированы рекордные расходы на оборону на уровне 4,1% ВВП. В настоящее время только пять стран НАТО тратят на оборону более 3%. ВВП. Это Польша, Эстония, США, Латвия и Греция. При этом де третьих стран альянса отвечают требованиям расходов на уровне 2%.

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польша, бюджет, военные расходы