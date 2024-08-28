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Премьер Египта поручил принять меры для скорейшей постройки АЭС "Эль-Дабаа" - 28.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240828/el-dabaa-851185550.html
Премьер Египта поручил принять меры для скорейшей постройки АЭС "Эль-Дабаа"
Премьер Египта поручил принять меры для скорейшей постройки АЭС "Эль-Дабаа" - 28.08.2024, ПРАЙМ
Премьер Египта поручил принять меры для скорейшей постройки АЭС "Эль-Дабаа"
Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули поручил принять меры для скорейшей реализации проекта АЭС "Эль-Дабаа", которая строится в стране при участии российской... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T17:52+0300
2024-08-28T17:52+0300
энергетика
аэс
египет
россия
росатом
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КАИР, 28 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули поручил принять меры для скорейшей реализации проекта АЭС "Эль-Дабаа", которая строится в стране при участии российской госкорпорации "Росатом", заявило египетское правительство. Ранее министерство электроэнергии и возобновляемых источников энергии Египта сообщило, что глава ведомства Махмуд Эсмат и генеральный директор российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев обсудили в ходе встречи пути ускорения строительства АЭС "Эль-Дабаа". "Премьер-министр Мустафа Мадбули провел сегодня в городе Новый Эль-Аламейн (на севере Египта – ред.) встречу с генеральным директором компании "Росатом" Алексеем Лихачевым для рассмотрения ситуации со строительством атомной электростанции "Эль-Дабаа", - говорится в заявлении египетского кабмина. Согласно заявлению, Мадбули отметил в ходе встречи особую важность строительства АЭС "Эль-Дабаа" для Египта и подчеркнул стремление страны предоставить всю необходимую поддержку для ускорения реализации проекта. "Премьер-министр поручил принять различные меры для поддержки скорейшего выполнения проекта и его завершения в установленные сроки", - отметило правительство Египта. АЭС "Эль-Дабаа" расположена в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Это первая для Египта атомная станция, но и для "Росатома" также особенный проект - не просто крупнейший заказ, но и пилотная в портфеле госкорпорации АЭС на африканском континенте. В 2022 году началось строительство энергоблоков №1 и 2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока. В январе 2024 года президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси по видеосвязи дали старт заливке бетона в основание энергоблока №4 первой в Египте атомной электростанции "Эль-Дабаа".
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аэс, египет, россия, росатом
Энергетика, АЭС, ЕГИПЕТ, РОССИЯ, Росатом
17:52 28.08.2024
 
Премьер Египта поручил принять меры для скорейшей постройки АЭС "Эль-Дабаа"

Премьер Египта поручил принять меры для скорейшей реализации проекта АЭС "Эль-Дабаа"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в церемонии по случаю начала заливки бетона в основание энергоблока №4 египетской АЭС "Эль-Дабаа"
Президент РФ В. Путин принял участие в церемонии по случаю начала заливки бетона в основание энергоблока №4 египетской АЭС Эль-Дабаа - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости
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КАИР, 28 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули поручил принять меры для скорейшей реализации проекта АЭС "Эль-Дабаа", которая строится в стране при участии российской госкорпорации "Росатом", заявило египетское правительство.
Ранее министерство электроэнергии и возобновляемых источников энергии Египта сообщило, что глава ведомства Махмуд Эсмат и генеральный директор российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев обсудили в ходе встречи пути ускорения строительства АЭС "Эль-Дабаа".
"Премьер-министр Мустафа Мадбули провел сегодня в городе Новый Эль-Аламейн (на севере Египта – ред.) встречу с генеральным директором компании "Росатом" Алексеем Лихачевым для рассмотрения ситуации со строительством атомной электростанции "Эль-Дабаа", - говорится в заявлении египетского кабмина.
Владимир Путин принимает участие в торжественной церемонии по случаю начала заливки бетона в основание энергоблока № 4 египетской АЭС «Эль-Дабаа» - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2024
Путин и ас-Сиси дали старт строительству нового блока АЭС "Эль-Дабаа"
23 января, 14:01
Согласно заявлению, Мадбули отметил в ходе встречи особую важность строительства АЭС "Эль-Дабаа" для Египта и подчеркнул стремление страны предоставить всю необходимую поддержку для ускорения реализации проекта.
"Премьер-министр поручил принять различные меры для поддержки скорейшего выполнения проекта и его завершения в установленные сроки", - отметило правительство Египта.
АЭС "Эль-Дабаа" расположена в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа".
Это первая для Египта атомная станция, но и для "Росатома" также особенный проект - не просто крупнейший заказ, но и пилотная в портфеле госкорпорации АЭС на африканском континенте.
В 2022 году началось строительство энергоблоков №1 и 2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока. В январе 2024 года президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси по видеосвязи дали старт заливке бетона в основание энергоблока №4 первой в Египте атомной электростанции "Эль-Дабаа".
 
ЭнергетикаАЭСЕГИПЕТРОССИЯРосатом
 
 
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