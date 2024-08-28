https://1prime.ru/20240828/el-dabaa-851185550.html

Премьер Египта поручил принять меры для скорейшей постройки АЭС "Эль-Дабаа"

Премьер Египта поручил принять меры для скорейшей постройки АЭС "Эль-Дабаа" - 28.08.2024, ПРАЙМ

Премьер Египта поручил принять меры для скорейшей постройки АЭС "Эль-Дабаа"

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули поручил принять меры для скорейшей реализации проекта АЭС "Эль-Дабаа", которая строится в стране при участии российской... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T17:52+0300

2024-08-28T17:52+0300

2024-08-28T17:52+0300

энергетика

аэс

египет

россия

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/84287/16/842871696_21:0:595:323_1920x0_80_0_0_34305da83572e520bc64c09060fcb95e.jpg

КАИР, 28 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули поручил принять меры для скорейшей реализации проекта АЭС "Эль-Дабаа", которая строится в стране при участии российской госкорпорации "Росатом", заявило египетское правительство. Ранее министерство электроэнергии и возобновляемых источников энергии Египта сообщило, что глава ведомства Махмуд Эсмат и генеральный директор российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев обсудили в ходе встречи пути ускорения строительства АЭС "Эль-Дабаа". "Премьер-министр Мустафа Мадбули провел сегодня в городе Новый Эль-Аламейн (на севере Египта – ред.) встречу с генеральным директором компании "Росатом" Алексеем Лихачевым для рассмотрения ситуации со строительством атомной электростанции "Эль-Дабаа", - говорится в заявлении египетского кабмина. Согласно заявлению, Мадбули отметил в ходе встречи особую важность строительства АЭС "Эль-Дабаа" для Египта и подчеркнул стремление страны предоставить всю необходимую поддержку для ускорения реализации проекта. "Премьер-министр поручил принять различные меры для поддержки скорейшего выполнения проекта и его завершения в установленные сроки", - отметило правительство Египта. АЭС "Эль-Дабаа" расположена в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Это первая для Египта атомная станция, но и для "Росатома" также особенный проект - не просто крупнейший заказ, но и пилотная в портфеле госкорпорации АЭС на африканском континенте. В 2022 году началось строительство энергоблоков №1 и 2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока. В январе 2024 года президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси по видеосвязи дали старт заливке бетона в основание энергоблока №4 первой в Египте атомной электростанции "Эль-Дабаа".

https://1prime.ru/20240123/842869062.html

египет

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

аэс, египет, россия, росатом